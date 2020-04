Ki kér egy ölelést?

2020.04.12. Mácsai Krisztina

National Geographic Magyarország

Eredetileg virágokat szerettem volna fotózni, párat be is gyűjtöttem a kertből. Véletlenül ez a kis pók potyautasként szintén bejutott. Jópár kattintás után egyszercsak, mint egy igazi modell, felmászott a virág tetejére, és ezt a pózt mutatta be.