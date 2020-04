Reykholt fényei

2020.04.23. Kelemen Tamás

National Geographic Magyarország

Amiért ez érdekes, az a kis alig észrevehető pirosas-rózsaszínes rész. A klasszik 'lime' zöld alatt ritkán szokott bármi is megjelenni, ha mégis, akkor nagyon élénk rózsaszínben. Ahhoz hogy pinket lássunk, már nagyon erős nap aktivitás, esetünkben koronalyuk kell. A sarki fények között se mindennapi az a kis rózsaszín-piros. Sajnos az a kép, ahol lényegesebben több rózsaszín látszik, már nem épp esztétikusra sikerült. Ilyen mélyre a légkörre (kb 80km magasan) már ritkán hatolnak le a napból érkező részecskék, nagyon nagy energiával kell érkezzenek, és ott lent aztán nitrogénnal ütközzenek (a zöld az oxigénnel ütközés eredménye ugye). Épp ezért nagyon nehéz fotózni, gyorsan jönnek, alig 10-15 másodperc telik el, míg a zöld kivilágosodik, esetleg rózsaszínen megmutatja magát, majd eltűnik. Mikor ennél is intenzívebbnek láttuk, épp séta közben, arra is alig volt idő hogy az állványt lerakjam, már el is tűnt. Hogy mennyire gyakori: a 4 estéből, amin egymás után zöldbe borult az ég, csak 2 alkalommal láttunk rózsaszínt, ezen az estén, pár másodpercig. Minden más szín már feljebb jön a légkörben, a zöld felett: piros, lila, sárga, kék, ezeknek kombinációja a zölddel vagy egymással, attól függően, milyen másik részecskével ütköznek a légkörben, és hogy mekkora energiával érkeznek. Ezek közül nekünk a piros volt meg, talán a képeken kis lila is látszik. Panaszkodni persze nincs okom, így is egy lottó ötössel egyenértékű volt ott lenni. 2020. 01. 29. Reykholt, Izland