Az utolsó cseppig

2020.05.03. Szélesy Balazs

National Geographic Magyarország

A pöszörlegyek kitűnően repülnek, a zengőlegyekhez hasonlóan képesek egy helyben repülni, mintegy lebegni. Ezt táplálkozásukkor is felhasználják: akárcsak a szenderek vagy kolibrik, a virágok kelyhe előtt lebegve nektárt szívogatnak. Ehhez alkalmazkodott szájszervük is: hosszú, előrenyúló szívókájuk fejlődött ki. A szegélyes pöszörlégy (Bombylius major) szívókája 10 mm hosszúra is megnőhet.