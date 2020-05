Kullancs

2020.05.15. Halmos Endre

National Geographic Magyarország

Sok éve fotózok gyíkokat, főleg a reggeli órákban keresem fel a szállásaikat és megvárom, amíg elkezdenek előbújni a rejtekhelyeikről. Ilyenkor még más a tempó, valamiért nem érzékelnek annyira, van pár percem, hogy készítsek róluk fotókat. Napközben erre esélyem sincs. Mindig csodálkozok azokon, aki napközben is megfotózza őket. 😳 Szerencsére nagyon szép állomány van a környéken, pontosan tudom, hol kell keressem őket. Így elég 5:30kor lesben állnom. 😄 Ennek a képnek a főszereplője, mégsem a zöld gyík hímje, ő csak a háttér. 🦎Régebbi fotóimon is gyakran láttam, hogy egy-két kullancsot összeszednek ezek a gyíkok, de most... Le se merem írni, hogy némelyikben mennyi van. Ezen a képen a szeme mellettit választottam ki, amit úgy gondoltam megörökítek. Idén én is már hazahoztam magamban 2 kullancsot. Úgy tűnik most sok van! Vigyázzatok magatokra az erdőkben, réteken és este mindenki ellenőrizze magát ha ilyen helyen jár! 🤓🧐 (A gyík szemében a vakum látható ill. a rugalmas szárai a vakunak.)