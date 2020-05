Párnafelhők egy pipacsmező felett

Megérkezett a C/2020 F8 (SWAN) üstökös

2020 májusának elején a déli égbolton tündöklő nagyon látványos kométa ezekben a napokban megfigyelhetővé vált Magyarországról is. Sajnos az északi féltekén most is szerencsétlenül jártunk, mivel az üstökös jelentősen veszített a fényerejéből és látványos csóvát sem húz már maga után. A néhány héttel ezelőtti reményteli előrejelzésekkel ellentétben, most én is csak binokulárral tudtam felkeresni, szabad szemmel esélytelen. A fénykép készítését iszonyúan megnehezítette, hogy az üstökös mindössze 9 fok horizont feletti magasságban tartózkodott és ráadásul a pirkadat is kezdetét vette már. Az idei év három fényes üstököséből kettő megadta magát. Vajon a harmadik elhozza már az északi ínséges évek végét? EXIF: Időpont: 2020. 05. 22. 01:10-01:20 UT Helyszín: Tápióbicske Összesített exp. idő: 5 perc Fényképezőgép: Canon EOS 1300D (átalakított) Távcső: Sky-Watcher Esprit 80/400 mm Korrektor: Sky-Watcher képsíkkorrektor Mechanika: Sky-Watcher EQ6-R Pro GoTo Fényerő, fókusz: f/5, 400 mm Vezetés: Lacerta MGEN-II 10 x 30 sec light, ISO 1600 Feldolgozás: Astro Pixel Processor, PixInsight, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop A fénykép az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program által kiírt Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj támogatásával valósulhatott meg.