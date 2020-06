A kuvik éjszakai beszállása

2020.06.02. Vágány Zoltán

National Geographic Magyarország

A madárvilág legizgalmasabb képviselői kétségtelenül a baglyok, hiszen színpompás tollruhával büszkélkedő nappali társaiknál lényegesen rejtettebb életmódot élnek, ezáltal ritkábban kerülnek szemünk elé és kevesebbet is tudunk róluk. Az elsősorban éjszaka aktív, fokozottan védett kuvik látványos bemutatása fotótechnikai szempontból az egyik legnehezebb kihívások közé tartozik, ezért választottam "portré alanyként" ezt a madarat, másrészt a nagyközönség számára is érdekes, egyúttal jelentős természeti értéket képvisel. A beküldött fotó a kuvik fotózásán belül is az egyik legritkább pillanatot mutatja be, amikor a hím madár az éjszakai sötétségben és lótücsök táplálékkal a csőrében éppen rárepül az egyik faágra.