Égi háború

2020.06.22. Egri László

National Geographic Magyarország

Egy barátommal épp tiszavirágot indultunk fotózni, de sajnos a jelenlegi esős, hűvös időben még csak elvétve vannak jelen. Már éppen hazafelé tartottunk, amikor észrevettük, hogy egy látványos vihar kezd kialakulni éppen köztünk és a képen is látható Tokaji hegy között, így gyorsan kipakoltuk a fényképezőgépeket. Épp amikor elkezdtünk fotózni, a lemenő nap sugarai megvilágították azt, így még egy egész szépen kivehető szivárvány is megmutatta magát a képeken. Bár néhány villámot is láttunk, sajnos azt most nem sikerült megfotózni.