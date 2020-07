Szabadszemes üstökös

2020.07.09. Németh Lajos ifj.

National Geographic Magyarország

C/2020 F3 (NEOWISE) "szabadszemes" üstökös NLC világítófelhőben. Kispest: 2020. július 8. 3:23. Laikusként csodálkoztam, hogy ez az üstökös szabad szemmel is jól látható. És most NLC világítófelhő társaságában megcsodálhattam! Érdemes figyelni az eget a napokban is...