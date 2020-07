Vigyázzatok, darázs vagyok!

Díszes darázscincér (Chlorophorus varius) az ebszékfűn látható, de mint a virágcincérek, más virágon is megfigyelhetők. A sárga -fekete mintázat nála is a megtévesztést szolgálja. Gyakori a rovaroknál, hogy a darázsra szeretnek hasonlítani.

Technika: Canon EOS RP, EF100mm f/2.8L Macro IS USM.

2020.06.09. Solymár külterületén fekvő búzatábla.