C/2020 F3 (NEOWISE)

2020.07.17. Nagy Berta László

National Geographic Magyarország

Mostmár az esti égbolton is megfigyelhető az üstökös! Szabad szemmel is látszó fénysávja (csóvája) egy egyszerű távcsőbe pillantva még lélegzetelállítóbb képet mutat. Az elmúlt napok időjárása lehetővé tette a napi megfigyelést, mi több, cirkumpolárissá vált, azaz egész éjszaka észlelhető. Aki teheti (bár most felhősebb napok jönnek) keresse fel az Észak-keleti égbolton ezt a nem mindennapi látványt. Kép adatok: Canon eos 100D Jupiter 135mm F/4 objektív Celestron EQ2 mechanika óragéppel 37x25s Iso1600 F/5-re rekeszelve Szeged, 2020.07.14