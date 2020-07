A Tintahalgomba (Clathrus archeri)

2020.07.19. kasem Ahmad

National Geographic Magyarország

Tasmániából származik, de Ausztráliában és Új-Zélandon is őshonos. Észak-Amerikában (elsősorban Kaliforniában), először 1982-ben találták meg.Hazánkban is folyamatosan terjedőben van, ma már elérte hazánk északkeleti határát is. Először a hatvanas években fedezték fel a nyugati országrészben. Nekem az Őrségben sikerült megörökíteni .