Szemfüles

2020.08.08. Balogh Ferenc

National Geographic Magyarország

.. volt egy remek hely, ahol már máskor is jártam és sikerült is fotóznom. Most is vissza tértem. A széna bálák még ott voltak göngyölegezve, így arra gondoltam csinálok fedezéket és várok. Nem sokra rá ki is szúrtam a távolban egy rókát, aki sajnos hamar be ment a kukoricásba. Szerencsémre pár perc múlva másik kettő keresgélt tőlem úgy pár tíz méterre. Az egyik hamar eltűnt, de ez a szép jószág vissza jött és ott keresgélt, pihent. Sajnos nem tudtam zajtalan maradni. De ez volt benne a jó, mivel elkezdett felém jönni a kíváncsi. Addig addig jött, míg pár méterre volt tőlem. Így sikerült jó képeket készíteni róla :)