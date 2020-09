Aranyfejű páncélos

NGC1318 – Pillangó-köd

A fotón a Hattyú csillagképben található Pillangó-köd látható. Megannyi emissziós és diffúz ködökkel borított terület ez, amelyet sötét ködök is tarkítanak. A kép elkészítésének a gondolata pár hónappal ezelőtt megszületett a fejemben, amikor ezt a régiót fotóztam egy sokkal nagyobb látómezővel, 135milis objektívvel. A fotózást az asztro sötét után jóval később tudtam csak elkezdeni, mert folyamatos felhőátvonulások voltak. 10 óra felé végre elfogytak a felhők, gyönyörűen kitisztult az ég és kezdődhetett a fotongyűjtés. A fotózás első felében nagyon biztató nyers képek készültek, ami sajnos az este vége felé már nem volt elmondható. Hogy mi ronthatta az ég minőségét, azt a Kaliforniai tüzeknek tudom a számlájára írni. Másnap napközben olvastam, hogy elérte a füst hazánkat is. Hajnal 2 fele a kelő Hold miatt amúgy is rá kellett hagyni a fotózást. Végül összegyűlt 81 db, 3 perces nyers kép, amiből igyekeztem minél esztétikusabban előhozni részleteket. A kép szeptember 12-én készült Szeged mellett, egy 200/800-as Skywatcher távcsővel, Heq5 mechanikán, egy átalakított Canon 1100D-vel.