Különös, de igaz

A kutatókat éppen úgy izgatja a természetfeletti, mint bennünket, laikusokat, így kérdéseink egy részére, legalább választ is kapunk. Az idegtudományoktól az őslénytanon át ezer területen vetik be a legújabb vívmányokat, beleértve a DNS-elemzést és a robotikát is, hogy feltárják legkedvesebb mítoszaink, legendáink hátterét. Ennek köszönhető, hogy mostanára legalábbis részben magyarázatot kaptunk a küklopszok eposzbéli cselekedeteire, a kísértetjárta házakban tapasztalt hátborzongató jelenségekre és sok egyéb, másvilági eredetűnek tűnő rejtélyre.

A NatGeo különszámából kiderül, hogyan vizsgálják a szakemberek a magyarázatra váró jelenségeket, miként nyomoznak a szörnymítoszok, ősi legendák, titokzatos szent helyek históriájának valóságalapja után.

Képzeletben lemerülünk majd a víz alá, megismerkedünk a rettentő krakennel, elutazunk Kínába, ahol az ókori idők óta nagy becsben tartják a sárkányokat. Ellátogatunk kutatólaboratóriumokba is, megtudni, miképp lehet a tudomány eszközeivel megidézni a szellemeket, megjósolni a jövendőt.

Amint az afrikai tündérkörök is bizonyítják, a megoldás sokszor a lábunk előtt hever. Más talányokat, például hogy délibáb okozta-e a Titanic vesztét, már nehezebb lesz sőt tán soha nem sikerül megfejteni. De ez rendjén is van így. Ahogy a nagyszerű fizikus, Max Planck fogalmazott: “A tudomány nem képes megoldani a természet végső rejtélyeit.

Sok minden van, amit egyelőre nem tudunk, de egyszer még megtudhatunk. Sarkall bennünket eredendő kíváncsiságunk; azt is igyekszünk megérteni, ami nem fér össze szabatos ismereteinkkel. Persze olyanok is akadnak, akik nem is szeretnék megtudni a teljes igazságot, talán épp a rejtélyeket szeretik a legjobban. Ám bármelyik táborba tartozzék is kedves Olvasó, egészen biztos, hogy e kiadványunkban lévő históriák tovaragadják képzeletét.