Bloggerekkel a Föld körül

Képzeljük magunk elé a Mrs. Gump és fia által oly sokszor emlegetett bonbonosdobozt: tétovázik a kezünk a díszes tetejű, csillogó csokicsodák fölött, aztán kiemelünk egyet. És ahogy a bölcsesség második része int: soha nem tudhatjuk, mit veszünk ki belőle. Az állítás megfordítva is igaz: sohasem tudhatjuk, melyik bonbon kinek való az ínyére.

Ahogy a bonbonosdobozban különböző ízű finomságok sorakoznak, úgy válogattunk a nagyon különböző úti célok közül lapunk készítése során. Az adott országokban, tájakon élő vagy azokat beutazó bloggereket kértük fel közreműködőknek. Személyes tapasztalataikat tükröző, szubjektív úti beszámolóik olvashatók a következő oldalakon. Van köztük lírai, vadregényes és tárgyszerű, némelyek a földgolyó távoli szegletében lévő, mások közelebbi, talán már ismerős tájakat mutatnak be. Bízom benne, hogy amiképp a dobozban mindenki megtalálja a kedvére való bonbont, úgy összeállításunkban is valamennyi olvasónk megleli a fantáziáját felcsigázó úti célt. Kellemes válogatást!

