Megjelent a NatGeo 2020. májusi száma!

Lapunkban megszólal Jakab Ferenc egyetemi tanár, a Pécsi Tudomány-egyetem Természet-tudományi Karának tudományos dékán-helyettese, a Szentágothai János Kutatóközpont tudományos igazgatója, és Kemenesi Gábor a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa.

A koronavírus elleni gyógyszerfejlesztésekről az ELTE által vezetett kutatási konzorcium vezetőjét Kacskovics Imre immunológust, az ELTE Természet-tudományi Karának dékánját kérdeztük.

A zoonózisról Csorba Gáborral a Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusával beszélgettünk, akinek egyik szakterület a délkelet-ázsiai denevérek filogenetikája és rendszertana.

A Jordán Ferenc biológussal, a Balatoni Limnológiai Intézet igazgatójával készült interjúból az is kiderül, hogy miért mondhatjuk, hogy igencsak érdekes korban élünk.

Az amerikai vezető cikk az autizmus és felnőtté válás nehézségeit deríti föl: munkára, szerető társra, önállóságra nem könnyű szert tennie annak, akit érint az autizmus-spektrum-zavar, ám most már van rá remény, hogy javul a helyzet.

Sajnos Földünk továbbra sem mentes a környezeti veszélyektől: most a rovarok fogyatkozó száma ad aggodalomra okot.

A szárazföldi állatok mozgását látványos grafikán követhetik nyomon. Ezek az állatok sokféle megoldást találtak a helyváltoztatásra, ám fő céljuk, hogy a lehető leghatékonyabban közelítsék meg az enni- és innivalót, és gyorsan elmenekülhessenek a veszély forrásától.

