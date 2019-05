Ókori erődítményt tártak föl Egyiptomban

Fotó: Ministry of Antiquities وزارة الآثار

Az egyiptomi Régiségek Minisztériumának közleménye szerint egy agyagból épült erődítmény romjaira bukkantak a Sínai-félsziget északkeleti részénél fekvő Tell El-Kedvanál – számol be a Live Science. A szakértők többek közt az építmény északkeleti és délkeleti tornyát is megtalálták, korábban, egy 2008-as ásatás során a keleti falát azonosították. A citadella olyan hatalmas, hogy évekbe telt a teljes építmény feltárása.

A régészek az ókori erőd maradványait egy újabb építmény romjai alatt találták meg. A második komplexumot az eredeti citadella fölé emelték. Mosztafa Vaziri, a Legfőbb Régészeti Tanács főtitkára szerint az idősebb erőd az egyik legrégebbi, amelyet Egyiptom területén valaha azonosítottak.

A komplexumhoz négy torony tartozik, falai pedig elképesztően vastagok, nagyjából 7 méter szélesek. A későbbi századokban emelt erőd még nagyobb, falai 11 méter szélesek, és 16 torony védte. Az ősibb építményben homokkal és törmelékkel teli kamrákat is kialakítottak, ezek a csapadékot vezethették el, illetve a falakat tehermentesíthették.

A szakértők az egyik kapu maradványainál egy szobát tártak fel. A kutatók úgy vélik, hogy ez lehetett az őrök szállása. Az erőd melletti házmaradványokban egy amulettet is találtak, amelyen I. Pszammetik (i. e. 664-610) fáraó neve olvasható. A lelet alapján a régészek arra gyanakodnak, hogy az erőd a 26. dinasztia korából származik.

A komplexum támadások nyomait őrzi, azt azonban nem sikerült kideríteni, hogy kik ostromolták az erődítményt.