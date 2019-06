1 millió fontot érhet a ritka, középkori sakkfigura

A figurát az 1960-as években 5 fontért vásárolták meg egy edinburgh-i régiségkereskedőtől – írja az IFLScience. A tárgy évtizedeket töltött el egy fiókban úgy, hogy senki sem sejtette: a 12. századból származik.

A figurát rozmáragyarból faragták, és a lewisi sakkfigurák közé tartozik. A maradványokat 1831-ben találták meg a külső-hebridáki Lewis-szigeten, a leletegyüttes több tucat figurát tartalmaz. A hamarosan elárverezésre kerülő tárgy egy bástya – a középkori sakkban a figurát börtönőrnek nevezték.

A kivételes darab egy régiségkereskedőé volt, aki egyik kollégájától vásárolta meg. A férfi unokái most úgy döntöttek, eladják a figurát. A család mindig is nagy becsben tartotta a szépen faragott bástyát, de sokáig nem is gondolták, milyen értéket őrizgetnek.

A figurák eredete ismeretlen, talán Norvégiában készültek, hiszen a skandináv ország területén is találtak hasonló leleteket. A felfedezésükkel kapcsolatban is vannak kérdések, elképzelhető, hogy az azokat azonosító személyek külön-külön értékesítették a figurákat, majd régiségkereskedők révén jutottak el a szakértőkhöz.