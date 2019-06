Azonosíthatták Európa legkorábbi mecsetjeit

Kép: Copyright Antiquity Publications Ltd; Photograph by J. Henning and E. Fikrit Eyub; Henning, J. et al. Antiquity 2019.

A kutatók úgy gondolják, hogy egy palota, illetve több mecset romjait is sikerült megtalálniuk – számol be a Live Science. A csapat geomágneses eszközök segítségével vizsgálta a Madrid külterületén fekvő Reccopolist, az elemzés pedig felfedte, hogy a közel 1400 éves település a vártnál is nagyobb volt. Michael McCormick, a Harvard Egyetem munkatársa szerint sorra azonosították az épületeket, utcákat és átjárókat.

A nyugati gótok (vizigótok) Franciaország déli területén és az Ibériai-félsziget nagy részén alapított királyságban éltek 711-ig. Az állam egyik fontos települése Reccopolis volt, ahol évtizedek óta tart a feltárás, egyelőre az egykori város 8 százalékát térképezték fel.

McCormick és kollégái 2015-ben kezdték meg munkájukat a helyszínen, módszerükkel pedig a felszín alatti struktúrákat is képesek voltak kimutatni. Vizsgálatuk alapján a város falain belül rengeteg épület volt, igaz, a falakon kívül is volt élet. A csapat mecsetre emlékeztető épületeket is talált, ezek lehetnek a kontinens legkorábbi muszlim templomai.

A Nyugat-Római Birodalom összeomlása utáni időszakra sokáig úgy tekintettek, mint a városok pusztulásának korára, az új felfedezés azonban azt mutatja, hogy a nehézségek ellenére ekkoriban is voltak virágzó városok.

A vizigót uralkodók az iszlám 711-es hódításáig voltak jelen a térségben, muszlimok viszont már ezt megelőzően is éltek a régióban. A kutatók több Mekka felé tájolt épület is találtak Reccopolisban.