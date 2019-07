Kivételes állapotú hajóroncsot találtak

A szakértők szerint a hajó az egyik legjobb állapotú 15-16. századi roncs, amelyet az elmúlt időszakban találtak – írja a Southamptoni Egyetem oldala. A maradványt először 2009-ben mutatta ki a Svéd Tengerészeti Hivatal szonárja, de az alaposabb elemzés csak 10 évvel később indult meg.

Rodrigo Pacheco-Ruiz, az MMT vízi feltárásokkal foglalkozó csoport munkatársa a Southamptoni Egyetemmel és a Södertörni Egyetemmel közösen vizsgálta a hajót. Pacheco-Ruiz szerint a roncs Leonardo da Vinci és Kolumbusz Kristóf idejéből származik, a hideg, sós víznek köszönhetően mégis páratlanul konzerválódott.

„Majdnem olyan, mintha tegnap süllyedt volna el: az árbócok a helyükön, és a hajótest is érintetlen” – mondta a szakember. A hajó díszítései és ágyúi is fennmaradtak, a fedélzeten pedig még azt a csónakot is megtalálták, amellyel a legénység partra szállhatott.

A Southamptoni Egyetem és az MMT az utóbbi időkben több tengeri felmérést is végzett, a Fekete-tengerben például több mint 65, különböző korú roncsot azonosítottak.