Egy kalapmíves emlékére

Mezőkövesd és környékének (Tard, Szentistván) jellegzetes matyó viselete. Csúcsos kalapnak is hívják, hiszen nem fejméretre készítik: fejtetőn viselik, kissé félrecsapva. Egyedi módon, hímzett szalagokkal díszítik. Fekete és zöld színben egyaránt készül.

Cikksorozatom rendszeres olvasói tudják: igyekszem felkutatni és szóra bírni a legnagyobb múltú foglalkozások legnevesebb képviselőit. Ez többé-kevésbé sikerül, ám életkorbeli, netán egészségügyi okok miatt már nem biztos, hogy mindahányan folytatják elődeik hivatását. Így van ez a balmazújvárosi Mihalkó-család esetében is, ahol jó másfél évszázadra visszamenőleg kalapossággal foglalatoskodtak, ám Mihalkó Gyula 2016. novemberi halála majdhogynem lezárt egy fejezete a kézműves família, ezáltal a honi kalaposok történetében. Szerencsére úgy tűnik, hogy Mihalkó Gyula lánya, Emese és az ő férje, Attila belefogtak a kalaposságba, és tovább viszik a családi hagyományt.

Modern külsejű, hagyományos berendezésű, 2005-ben fölépült műhely-alkotóház a korábban leégett műhely helyén. Felső szintjén vendégszobákkal; a szállóvendégek néhány napos tartózkodásuk során akár saját kalapjukat is elkészíthetik, avagy puszta megfigyelőként betekinthettek egy tradicionális műhely mindennapjaiba. Forrás: Sarusi István

Tudásuknak fennmaradó morzsái egy 18 000 lelkes Hajdú-Bihar megyei településen, Balmazújvárosban lelhetőek, azon belül is a műhelyben, ahol ma már nem csak a fejfedők, még inkább jeles készítőjüktől örökül reánk maradt mementók is sorakoznak.

Odaérkezvén a kalapmester özvegye, Mihalkó Gyuláné Posta Erzsébet fogadott, és röviden elmesélte családjának évszázados históriáját. Eszerint Hajdú-Bihar megyében – pontosítván a Hortobágy-melléken –, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben eddig öt generáción keresztül kilenc férfileszármazott foglalkozott kalapossággal. Rajtuk kívül még Mihalkó János (1879 – 1934) özvegye, Molnár Erzsébet és Mihalkó Ferencné Győrfi Margit úgyszintén. János itt, Balmazújvárosban tanulta a mesterséget, majd adta tovább öccsének, Pálnak. Utolsóként Mihalkó Gyula (1949-2016) sajátította el a szakma fortélyait. Munkásságának, életútjának megkoronázásául 2003-ban elnyerte a Népművészet Mestere díjat. Emlékét mindmáig őrzi megannyi büszkén viselt fejfedő: olyan hírességek, mint például Sólyom László, Magyarország korábbi köztársasági elnöke (2005-2010), vagy éppen Meződi József, az Apostol együttes énekese, de említhetnénk Karácsony Jánost, az LGT gitárosát is. Ugyanígy feltűnnek a Mihalkó-féle kalapok a Magyar Állami Népi Együttes és a Debreceni Népi Együttes férfitagjain. Balról jobbra: Lónyai (parasztkalap), nyírségi kalap, Kossuth-kalap: egyik változatában (emigrációs) cilinderhez hasonlít, ám a fotón az íveltebb, „sima” változat látszik. Hordását tiltották a szabadságharc leverése után. Újvárosi parasztkalap: többek között Veres Péter (1897 – 1970) író, Balmazújváros szülötte is ilyet viselt, de Soós Imre (1930 – 1957) balmazújvárosi származású színművész filmbeli alakításában is feltűnik. Forrás: Sarusi István

De a kalapkészítő családénál is sokkal régebbre nyúlik vissza a fejrevalók viselésének története. Mindannyiunk számára hamar felsejlik, hogy a főfedőket akár az időjárás kellemetlen hatásai ellen, akár rangjelzésként, de ruházati kiegészítőül viselhették már jóval előttünk is. Hogy mennyivel? Erre ad választ Mihalkó Gyula és Pozsonyi József szerzőpáros, A hortobágyi pásztorkalap – és készítői, a balmazújvárosi Mihalkó család című kötete: „díszes fejfedőben ábrázolták mintegy négyezer évvel ezelőtt Baál esőistent egy középső bronzkori kősztélén, mely Ugaritból került elő.” Túlmenően a szíriai faragványon, biblikus jelentősége is van a fejfedők viselésének, ill. nem viselésüknek, ugyanis Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében arra kérte férfihíveit, prófétáit: fedetlen fővel imádkozzanak – ergo kétezer éve már egészen biztosan készítettek ilyesfajta viseletet, ha már liturgikus említést kaptak. Hozzátéve, itt Pál apostol sokkal inkább a kipára gondolhatott.

Honfoglalóink nem kalapot, hanem süveget hordtak, ami a szerzőpáros megállapítása szerint már a kalandozások idején, azaz a 862-től 970-es évekig terjedő időszak környékén eljutott Nyugat-Európába, majd elterjedt, „de évszázadok múltán egy másikat kaptunk vissza cserébe. Ez volt a fejfedők egy másik típusa: a kalap. Nyugat-Európában a 15. századi festményeken és freskókon jelent meg először a vörös, kör alakú, karimával ellátott kalap, mely a heraldikában a 14. század óta a bíborosok rang- és hivatali jelképe volt. Ennek egyik szép ábrázolása Pinturicchio (tulajdonképpen Bernardino Betti Biagi: 1455 – 1513) freskója a sienai székesegyházban. Az 1502 – 1509 között festett képen Aenea Silvio Piccolomini (II. Pius pápa) nagy kísérettel útra kel a bázeli zsinatra, kísérői között két széles karimájú kalapot viselő egyházfő látható.” Persze, ezzel még korántsem ér véget a sor: Diego Velázquez (1599 – 1660) Az ivók című munkája, de Rembrand van Rijk (1606 – 1668) A posztóscéh elöljárói című alkotását is említhetnénk, különösképpen azért, mert ezen alkotásokon már a hétköznapi kalapviselet köszön vissza, ami ekkorra, a 16. században már általánossá vált kontinensünkön.

Mint fentebb már szó esett róla, a süvegért „kaptuk cserébe” a kalapkultúrát, amit erdélyi szászok terjesztettek el Magyarországon, így az a 18. század végére már bevett szokássá vált. Ám „az állati bőrből, prémből, szőrméből, leggyakrabban fekete vagy fehér bárány bőréből készített hagyományos magyar fejfedők: a süveg, a kucsma, a sapka (sipka) viselete azonban ezt követően sem szorult ki teljesen a divatból” – olvasható a kötetben.

Galéria Egy kalapmíves emlékére A két részre választott gyapjú felét szálaira bontják. Mindezt a húr gyors és ritmikus pengetésével érik el. Ilyenkor gyakran fakad dalra a mester. Forrás: Sarusi István Egy kalapmíves emlékére Sibereléssel tömörítik a fakot, azaz az adagnyi fellazított gyapjúszálakat. Először függőlegesen, majd vízszintesen mozgatván eme eszközt. Domború oldalával a karima felőli, míg homorú felével a fejrészt húzzák össze. Forrás: Sarusi István Egy kalapmíves emlékére Egy kalaphoz 4 fak (adag) szükséges: ebből kettő főfak, tehát a nagyobb méretű – a karima meg a búb – és a kettő további, kisebb fak (bandfak) azért kell, hogy megerősítsék a főfak („szívfak” vagy „hercfak”) fejjel érintkező részét – ugyanis a használattól ott kopik leginkább a fejfedő. Forrás: Sarusi István Egy kalapmíves emlékére Tömörítés fakszitával (nyomószitával): a siberrel összehúzott fakot tovább kell tömöríteni: tenyerük folyamatos mozgatásával és rezegtetésével. Helyes alkalmazásakor a gyapjúszálakon levő apró „fűrészfogak” egymásba kapaszkodnak. Alapos nyomkodás, rezegtetés és ringatás kell ahhoz, hogy a fak lelapuljon. Forrás: Sarusi István Egy kalapmíves emlékére Ilyen egy fakszitával jól megmunkált szívfak. Forrás: Sarusi István Egy kalapmíves emlékére Két főfak egyesítve. Rájuk kerül a bandfak, hogy a késztermék állja a strapát. Filckendő kerül a fő- és bandfak közé, hogy egymással ne nemezelődjenek össze, majd a fakok egyesítésével ér véget a művelet. Utána háromszor gőzölik a fakokat, mire egyé válnak. Ennek hátterében az áll, hogy ha egy ütemben történne a munkafolyamat, nem tudnák kiegyenlíteni a részek egyenetlenségeit, tehát nem lenne minden pontján egységes vastagságú a kalap anyaga. Forrás: Sarusi István Egy kalapmíves emlékére Ekkora méret-, szín- és tömörségbeli különbség van a gőzölés és a pácoláson átesett kalapanyag között. Ennek során 10 l vízhez adott 1 dl kénsav keverékét 90 fokra hevítik ebbe mártogatja puszta kézzel a kalapnak valót a mester. Ezután következik a gyúrás: ez fedi a fakok felhajtogatását egyik oldalt a másik után. Annyira fontos az egymásutániság megtartása, hogy egy családi mendemonda szerint egykoron a leomló hátsó melléképületben dolgozó mester segítségért kiabált, ám a műhelyben ténykedő segédje nem hagyta abba a krajcolást (öt irányú gyúrást), nehogy elfelejtse, melyik oldalnál szakította meg a műveletet. Ezzel a fázissal válik igazán tömörré és egységessé a tomp, azaz a kalapalap. Forrás: Sarusi István Egy kalapmíves emlékére Fejformára kerül a tomp. Forrás: Sarusi István Egy kalapmíves emlékére Húrpántlival, azaz madzaggal rögzíti a fejformára húzott tompot. Forrás: Sarusi István Egy kalapmíves emlékére Festés előtti utolsó lépés a szélsimítóval (drukkholccal) való szélsimítás. Utána gyapjúfestékkel, festőüstben kapják meg, többnyire, fekete színüket a fejfedők. Forrás: Sarusi István Egy kalapmíves emlékére Visolással kefélik tetszetősre a kalap külsejét. Már csak pecsét, szalag, kalapfajtától függő dísz következik. Forrás: Sarusi István Egy kalapmíves emlékére Elmaradhatatlan része egy kalapnak a pecsét. Ennek, valamint az álladzó és a szalag bevarrása hagyományosan női foglalatosság volt. Erzsike néni, a mester özvegy is gyakorta végezte. Forrás: Sarusi István

Kalap készülhet nyúl, teve, juh és tehén szőréből. „A legjobb alapanyag mégis a merinói báránygyapjú – mutatnak rá az írók. Ennek magyarázata, hogy a bárányszőr szálai a nemezelés során fogazatszerűen tapadnak össze. Pásztoremberektől, juhászoktól vásárolták, avagy kalapért cserélték a gyapjút a régmúlt mesteremberei: 1 fejrevaló 10 kg zsíros (mosatlan) gyapjúval volt egyenértékű. Nyírás után következik a gyapjú mosása kézmeleg vízben. Ponyván, padláson elterítve, vagy padháton (pad háttámláján) történt a szárítás, majd az esetlegesen a gyapjúszálak közé ragad bogáncsok és másmilyen szennyeződések eltávolítását követte a kártolás. „A kártolás a gyapjúcsomók szálakra való bontását jelenti. A kimosott, kikártolt merinói báránygyapjúból kimérik a kalap elkészítéséhez szükséges mennyiséget. Ez a mennyiség 8-24 lat a kalap típusától függően. Egy lat 1,4175 dkg.” Konkrétan egy nyírségi, vagy lónyai kalaphoz 8 lat kell, ami 11,34 dkg tiszta gyapjú, míg egy gulyáskalaphoz 24 lat szükségeltetik: ez 34,02 deka gyapjúnak felel meg.

A kész kalapokat vásárokon lehetett beszerezni, ezek időszaka márciustól novemberig tartott. Tekintettel a korabeli szekérközlekedés nehézségeire, csak a környező megyékbe, Borsodba, Szabolcsba és Jász-Nagykun-Szolnokba jártak Mihalkóék vásározni. Ilyenkor akár 200 fejfedőt is szekérre raktak, majd azzal nekivágtak, gyakorta éjfél után érkeztek haza, s még akkor is rizikós volt, elkel-e minden kalapjuk. A vásárokon gyakran csináltak úgynevezett kalappróbát. Ez nem állt másból, minthogy földre tették a fejfedőt és ráálltak. Ha összerogyott, nem volt jó a kalap, ha viszont kiállta a ránehezedő terhelést, megvették. Csak akkor szereztek be új kalapot a pásztorok, ha a régit évtizedek múltán megette a szú, vagy hordhatatlanná vált a bezsírosodástól. Mi lett a korábbival? Nemes egyszerűséggel kutya elé dobták, utána abból kapott enni a jószág.

Hortobágyi kondáskalap és egy cifraszűr. Forrás: Sarusi István

A modern kor beköszöntével a kalaposok egyre nagyobb része gyárakból vásárolta a tompokat, azaz a formált nemezdarabokat és csak a díszítéssel foglalkoztak. A kisipari munkafolyamat fokozatosan elsorvadt a gyári készítmények versenye miatt. Minden bizonnyal Mihalkóék voltak az utolsók idehaza, akik tompjaikat is maguk készítették.

Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy lánya, Emese és a hajdani mester veje viszik tovább a sokéves családi hagyományt.