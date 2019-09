Marco Polo: a világ első bestsellerének szerzője

Forrás: Leemage/Corbis via Getty Images

Történetét valójában nem Marco Polo vetette papírra – írja a National Geographic. Mikor a kalandor hazatért Itáliába, genovai fogságba esett, a börtönben aztán elmesélte útját egyik rabtársának, a pisai Rusticianónak, aki le is jegyezte a kalandokat. Bár az eredeti kézirat elveszett, több mint száz másolat fennmaradt, ám ezek között jelentős eltérések vannak.

Az oxfordi Bodleian Könyvtár őrzi az egyik legrégebbi, 1400 körül készült másolatot, a példányt sokan irányadónak tekintik. A könyvben a történet 1271-ben kezdődik, ekkor három velencei kel útra, hogy eljusson a keresztény világ által ismeretlen helyre, a Mongol Birodalom vezetőjének, Kubiláj kán udvarába.

Polo leírásai nagyban hozzájárultak a korábban többnyire csak mesés történetekből halott keleti világ megismeréséhez. Nem csoda, hogy a könyv igazi bestsellerré vált: jóval a nyomtatás feltalálása előtt néhány hónap alatt egész Itáliában elterjedt.

Polo 1254-ben született, ekkor már lezajlott a nagy tatárjárás, híres útja kezdetére pedig a Mongol Birodalom elérte területe maximumát. Ez volt a világtörténelem legnagyobb egybefüggő szárazföldi birodalma. Az 1206-ban, Temüdzsin, azaz Dzsingisz nagykán vezetése alatt megszületett állam néhány évtized alatt előbb keleti, majd nyugati irányban ért el látványos sikereket. Idővel a mongolok a selyemút egy jelentős részét is ellenőrzésük alá vonták, ezzel befolyásolva az információk és az áruk áramlását. 1236-tól a birodalom már Európára is fenyegetést jelentett.

Eközben sok itáliai állam továbbra is komoly keleti kereskedelmi kapcsolatokat tartott fent, ezért is érezték fontosnak, hogy felkeressék a távoli területeket, hogy jobban megismerjék azokat. Emiatt indult el Niccoló Polo (Marco Polo apja) és testvére, Maffeo is 1261-ben. A cél az új kereskedelmi együttműködéseket kialakítása volt.

A felfedezők Konstantinápolyból a mai Üzbegisztán területe felé utaztak, ahol aztán a kán embereivel felvéve a kapcsolatot elindulhattak a vezér udvarába, Sangtuba, amely a mai Belső-Mongólia területén fekszik. Az utazók hatalmas diplomáciai bravúrt értek el, amikor magával a kánnal is tárgyaltak. Kubiláj arra kérte őket, hogy térjenek vissza Európába, és győzzék meg a pápát: küldjön tanítókat, hogy megismerhessék a kereszténységet.

A korábbi pápa halála miatt azonban a terv meghiúsult, a két testvér pedig újabb útjára már az akkor 17 éves Marco Polót is magával vitte. A három férfi a mai Törökországon, Örményországon, Azerbajdzsánon, Iránon, Irakon, majd az Indiai-óceánon keresztül jutott el Kínába. Marco Polo a veszélyektől sem mentes utat rendkívül részletesen írta le.

21 évesen az utazó Kubiláj kánnal is találkozott, visszaemlékezése szerint a kán kifejezetten kedvelte. A velencei utazó közel 17 évet töltött el mongol szolgálatban, ezen idő alatt számos további expedícióban vett részt. Mikor 24 évvel az indulás után hazatért, felbecsülhetetlen értékű információkat hozott magával a keleti világról. Nem csoda, hogy könyve utóbb hatalmas sikert aratott.

Fontos kiemelni, hogy Marco Polo leírásait fenntartásokkal kell kezelni, nem tudni, hogy miket látott a saját szemével, illetve mikről tud csak hallomásból. Történetében sok a mesés elem, Szumátrán például elmondása alapján óriás egyszarvúakkal is találkozott – a szakértők többsége ma úgy véli, ezek orrszarvúak lehetettek. Az írás hitelességének megkérdőjelezése ellenére a könyv óriási hatással volt a nyugati világra, és a nagy földrajzi felfedezések megindulásához is hozzájárult.