Valószínű James Cook hajója került elő

A 32 méter hosszú HMS Endeavour volt az a vitorlás, mellyel James Cook első expedícióján, 1768-1771 között utazta körül a földet. Az út után a hajót eladták, majd átnevezték Lord Sandwich-re, ezt követően katonákat szállított Amerikába a függetlenségi háború alatt. A vitorlás sok más hajóval együtt 1778-ban süllyedt el, amikor a franciák blokád alá vonták a Narragansett-öblöt.

A szakértők a 20. század során több alkalommal is megpróbálták felkutatni a roncsot, az expedíciók azonban nem jártak sikerrel. Az elmúlt évtizedekben a Rhode Island-i Tengerészeti Régészeti Projekt vezette a kutatásokat, 2016-ban pedig olyan forrásokat találtak, melyek igazolták, hogy a hajó valóban az öbölnél süllyedt el.

A szakértők az adatok alapján úgy vélik, most sikerült lokalizálni a roncsot – számol be a Live Science. A búvárok két árkot ástak, hogy felfedjék a hajótestet és a gerincet, a roncs szerkezete sokban emlékeztet az Endeavor struktúrájára. A kutatók egy hatalmas lyukat is azonosítottak a hajógerincen, ezt feltételezhetően azért fúrták, hogy a jármű elsüllyedjen, és ne kerüljön az ellenség kezére.

A roncs mellett a szakértők különböző tárgyakat, így szenet, bőrt, textíliákat, üveget és agyagedényeket is találtak. Egyelőre bizonyosan nem állapítható meg, hogy az Endeavour maradványait fedezték-e fel, de a régészek bíznak benne, hogy a további vizsgálatok igazolják a feltevést.