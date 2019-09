Tallós szépségei

Tallós (szlovákul Tomášikovo) községben, a Kis-Duna és a Fekete-víz közötti területen találhatja az arra járó turista azt a barokk-klasszicista kastélyt, amelyet gróf Esterházy Ferenc magyar királyi főkancellár építtetett 1760-ban (egy korábbi kastély alapjaira). A birtokon az Esterházy család itt nagy ló- és juhtenyészetet tartott fenn. A kastély körül 22 hektáros park található, amely a Galántai járás legértékesebbje. Mára ugyan ez sem eredeti szépségében pompázik, de még így is mutatós, benne a tölgyek és kőrisek mellett húsznál több egzotikus fafajjal.

Forrás: Csibrányi Zoltán

Az épület falai között 1763-ban kezdte meg működését a valamikori Magyar Királyság első állami árvaháza, amelynek alapítólevele Mária Teréziának köszönhető (a Mária Teréziát szolgáló, elesett nemesek árvái kerültek ide). Pár évtizeddel később az árvaház intézménye elkerült innen, és onnantól a kastély egy ideig, ha meglepően hangzik is, fegyházként funkcionált. Az időben nagyot előre lépve, 1967-től mentálisan sérült, értelmi fogyatékos gyerekek speciális általános alapiskolája működött az épületben. Az utóbbi időben pedig olykor kistermelői piacot rendeznek a kastély parkjában.

A tallósi kastély Forrás: Csibrányi Zoltán

A kastély jelenlegi sorsáról érdeklődve, a község polgármesterétől, PhDr. Horváth Zoltántól megtudtam, hogy „2019. augusztus végével a speciális iskola átköltözött Galántára”. Így aztán pillanatnyilag az egész épület üresen áll. Jóllehet volt idő, amikor bő másfélszáz diák is tanult itt a környékről. Jó ideig ráadásul bentlakásos volt a rendszer. De mert a diáklétszám az utóbbi években egyre csökkent, ennek következtében a fenntartás nehézkessé vált, ezért kerültek a diákok máshová. A tallósi homokbucka Forrás: Csibrányi Zoltán Forrás: Csibrányi Zoltán

El kell mondani továbbá, hogy ez a bő 1600 fős tallósi község – amely egyébiránt az 1947-es lakosságcserében is érintett volt – nem csak ezzel az egy nevezetességgel büszkélkedhet. A község határában egy kisebb homokbucka található. A rozsdálló tájékoztatótábla szerint: „A buckát a Duna által összehordott és lerakott kőzettörmelék (kavics és homok) veszi körül. A szél pont a finomabb részecskéket válogatta ki, helyezte át és rakta le halom formájában.” A 0,988 ha-os terület 1973 óta természetvédelmi terület, ám ennek kacsán egy szomorú látványt adó részletet is muszáj megemlíteni. Hiába a kihelyezett tábla, hogy tilos a hulladék lerakása, az emberi nemtörődömségből kifolyólag ez az elvileg védett terület sem mentes ma már a szeméttől (mint egyébként oly sok más védett hely az egész Földön). De egyelőre még így is élőhelyet biztosít egyebek mellett a Szlovákiában fokozottan védett homoki árvalányhajnak, jól érzi itt magát a védett apró nőszirom, a buglyos fátyolvirág, a mezei iringó, az érdes és a bunkós hagyma, az ujjaslevelű veronika, a homoki vajvirág, a pannon csiga és a kórócsiga, a pirregő tücsök, az imádkozó sáska, a nagy őrgébics és a vörös róka. A környéken gyakori az egerészölyv. Teret szereztek maguknak a laboda és a libatop nemzetségek egyedei. A volt gyümölcskert maradványaként van még itt nemes alma és körte, meg eperfa is.

A tallósi vízimalom Forrás: Csibrányi Zoltán

Látkép a tallósi malomból Forrás: Csibrányi Zoltán

Végül essék szó még egy épített szépségről. Van itt egy szépen karbantartott kis vízimalom (eredetileg hajómalom volt, de mert eljött az a korszak, amikor az efféle építmények már akadályozták a hajóforgalmat, ezért átalakították cölöpös vízimalommá, és át is tették mai helyére). A község honlapján olvashatók szerint „a Maticza-malom a községtől 2 kilométerre, a Kis-Duna és a Szárazpatak által közrezárt sziget lábánál fekszik, festői környezetben”. A 19. századból származó, alsó meghajtású vízimalom műemléknek minősül, gondnoka és működtetője a Galántai Honismereti Múzeum. Az idelátogatók kedvéért tették újra működtethetővé – korunkban nem meglepő módon –, villanymeghajtással látták el. Csendes környezete, ehhez kétség nem fér, csodaszép, akik szeretik a természetjárást, biztosan kedvüket lelhetik a környékén.