Utazás zenébe sűrítve

A legjobb azonban mégis zenével utazni – zenébe sűrítve egyszerre kapunk élettörténeteket, ízeket, illatokat, hagyományokat, színeket, érzéseket. A zenét magunkkal visszük és visz minket magával. A Budapest Ritmo egy ilyen, fesztiválba csomagolt felfedezőút, amelyen nem mellesleg egy-egy hely legjobb zenészei a házigazdáink. És itt most nem csak a szokásos frázisról van szó: a Budapest Ritmo egy megközelíthető, emberi léptékű fesztivál, ahol a művészek elérhető közelségben vannak, nem egy távoli emelvény tetején és kis szerencsével beszélgetni, találkozni is lehet velük. Az élmény átélhető, megosztható, elmélyíthető. Romano Drom A Budapest Ritmo idei bemutatóján elutazhatunk a marokkói gnawa világába, amelyet évszázadokig csak férfiak játszhattak, erre most itt egy maroknyi nőcsapat kalauzol minket, Asmaa Hamzaouival, egy nagy gnawamester lányával az élen. Gisela Joao, aki egy századfordulós fadista és egy mai Instagram celeb izgalmas keverékeként jelenik meg, a száz évvel ezelőtti Lisszabont és a fadot mutatja meg. N’Krumah Lawson-Daku

A négy országból verbuválódó Rumbaristas egy olyan képzeletbeli mediterrán köztársaságba visz el minket, ahol közös barátjuk, Manu Chao a törzsfőnök. Gabriel Fliflet egy norvég fjord partján álló pajtát nyitja meg előttünk, Girma Béyéné pedig a hetvenes évek etiópiai hipster aranykorába repít minket, ahonnan Szenegálba megyünk tovább Mamadou Diouffal. Cesaria Evora egykori zenésztársai és dalai a Zöld-foki Szigetek élő soundtrackje, Javier Ruibal pedig Andalúziát vállalta.

A Romano Drom a negyven évvel ezelőtti Észak-kelet Magyarország oláh cigány közösségeibe visz minket, Marko Markovichoz pedig csak átugrunk ide Szerbiába egy rakijára.

Los Orangutanes

A Los Orangutanes főállásban működtet egy talpalatnyi Dél-Amerikát Budapesten, Redi Hasa és Maria Mazzotta pedig az Albánia és az olasz Puglia tartomány közötti keskeny tengerszakaszon épített hídon vezet át minket képzeletben.

Végül pedig egy kicsit bejárjuk Lengyelországot, Krakkótól Gdanskon át Varsóig a Krokéval, a Warsaw Village Banddel és a Bubliczkivel.

