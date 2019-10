A templomosok titkos alagútjait azonosították Akkóban

A templomos lovagrend a keresztes háborúk idején jött létre a Szentföldön, Jeruzsálemben. Miután 1187-ben a várost elfoglalta Szaladín, a szervezet Akkóba települt át. A szakértők régóta tudják, hogy a város mélyén egy alagúthálózat fekszik, amelyet a lovagok arra használtak, hogy a kikötőből a főhadiszállásukhoz szállítsák a kincseket és árukat.

Albert Lin, a National Geographic Society tagja a közelmúltban Akkóba utazott, hogy a helyszínen tanulmányozza a maradványokat – írja az IFLScience. A szakértő csapatával lézer alapú távérzékelést (LiDAR) is bevetett, hogy a rejtett járatokat is megtalálhassa. Csapatával egy őrházat és több alagutat is felfedezett a felszín alatt folyó vizsgálat során, illetve a templomos erőd tanulmányozásakor. A hálózat a rend egykori kincses tornyához kapcsolódott.

A lovagrend a 12. században jelentős politikai és gazdasági hatalomra tett szert. A szervezet a francia uralkodói családnak is kölcsönzött, IV. Szép Fülöp viszont úgy döntött, nem törleszti a tartozást. Ehelyett V. Kelemen pápa segítségével egyetlen éjszaka alatt elfogatta a rend vezetőit és több tagját, majd egy középkori koncepciós persorozat keretében gyakorlatilag felszámolta a szervezetet.

A templomosok felemelkedéséről, működéséről és bukásáról számos mítosz született. Az egyik szerint Akko máig őrzi a lovagok kincsét. Elképzelhető, hogy a történetnek van valóságalapja, és a város mélyén elrejtve valóban jelentős templomos leletek várnak a felfedezésre.