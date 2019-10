Különleges ital a Hebridákról

A terület hűvös éghajlata korlátozza a földművelés lehetőségeit. A Belső-Hebridák legdélebbi szigetén viszont sokan foglalkoznak földműveléssel, állattenyésztéssel, sőt a sziget igazán whiskyről híres. Most pedig egy újabb különleges italt alkottak meg itt, a The Botanist nevű gint.

Az egyedi, kézzel készített ital a sziget első és egyetlen dry ginje. És mitől különleges? A különböző országokban gyártott gin jól megkülönböztethető növényi aromáktól illatozik. Maga a gin elnevezés is egy erős aromájú növény, a borókabogyó francia nevéből (genièvre) származik, amit az angolok ginné rövidítettek.

A legenda szerint gint a hollandiai Leideni Egyetem professzora, Franciscus Sylvius készített először, a 17. században. A tudós orvos alkohollal együtt párolta le a borókabogyót azzal a céllal, hogy vizelethajtó gyógyszert készítsen belőle. Ám gyógyszer helyett egy népszerű ital lett a párlatból, ami Angliába is eljutott.

Most pedig a Belső-Hebridák Islay szigetén egy 22 gyógynövényt tartalmazó italkülönlegességet készítenek. A gyártó különös figyelmet fordít a fenntarthatóságra a gyógynövények szedése és az ital készítése során. A The Botanist dry gin kellemesen friss, fűszeres aromája a Hebridák üde világát idézi.

Az koktélkészítés mesterei egy bartender versenyen ismerkedtek meg, 2019 nyarán a The Botanistban fellelhető gyógynövényekkel a budapesti Füvészkertben, majd egy izgalmas kihíváson vettek részt: a Vásárcsarnokban 15 perc állt rendelkezésükre, hogy friss, helyi alapanyagokat szerezzenek be. Ezután a megismert friss gyógynövényekből és a beszerzett, szintén friss alapanyagokból kellett megalkotniuk a Botanist Budapest Koktélt, egyesítve a skót gint a magyar ízvilággal. A nyertes Metzger László (a Workshop bármenedzsere) Lizzy nevű koktélja lett, amely meggyes-mentás aromájával a Botanist frissességét, no meg a nyár ízét egyesítette, le is vette a zsűrit a lábáról.

Az esemény főbb részeit az alábbi videóban örökítették meg a szervezők.