A KIA család új tagja: XCeed

A Kia modellcsalád legújabb, idén nyáron debütált tagja, az XCeed a látványos bizonyíték – igen, ez lehetséges! Az XCeed kategóriáját megújító autómodell, a szabadidőautók, közkeletű rövidítéssel SUV-ok teljes értékű alternatívája.

Az XCeed már kupéformája és emelt hasmagassága miatt is sportos, ráadásul a SUV-okénál megszokotthoz képest alacsony üléshelyzetének köszönhetően kifejezetten sportosan vezethető, valódi élményautó. Alkata érzelemdúsabb, vonalvezetése dinamikusabb a tradíciókövető kategóriatársakénál, ennek ellenére maradéktalan, zavartalan kilátást nyújt a mindennapok forgalmában. Utastere is kompromisszummentes, tágas és kényelmes, csomagtere is állja a versenyt a piacvezető hagyományos SUV modellekkel.

Supervision: 1920 x 720 pixel képfelbontású, teljes mértékben digitális kijelzőrendszer. Az XCeedhez rendelhető, minden analóg fedélzeti műszert leváltó Supervision egység nagyfelbontású kijelzője tűéles, digitális grafikus képpel jelzi a fordulatszámot és a sebességet, nagy képernyőfrissítési sebessége révén valós időben képes követni a megjelenítendő változásokat és a vezető utasításait. Drive Mode Select: vezetési igényhez és hangulathoz igazítja az XCeed karakterét.

Az egyes modellváltozatokhoz rendelhető Drive Mode Select kapcsoló Normal, illetve Sport beállításában igény szerint szabályozhatók az XCeed teljesítményjellemzői, megválasztható a gázreakció és a kormányrásegítés mértéke.

Feltűnő és kívánatos, gyakorlatias és okos: igazi társ, érzelmeknek és észérveknek is maradéktalanul megfelel – az új Kia XCeed.

A KiaXCeed modellről további információk a www.kia.com weboldalon találhatóak.

