Sziklavésetekkel díszített alagútra bukkantak Mexikóban

17. századi, sziklavésetekkel és domborművekkel díszített alagutat azonosítottak a mexikói Ecatepecben – számol be a Live Science. A járat egyfajta zsilipként funkcionálhatott, ezzel szabályozhatták a térségben gyakori áradásokat.

A 8,4 méter hosszú alagútban 11 prehispán ábrát találtak. Raúl García Chávez, a feltárás és a helyreállítás vezetője szerint a domborműveket mészkővel is megfestették. Az ívet tartó zárókő környékén, illetve a keleti kivezetőnél esőcseppet formáló ábrákat azonosítottak, a szimbólumok az azték esőistenre, Tlalocra utalhatnak. A zárókövön egy templom alakja is kivehető. Az alagútban emellett négy szeget és két, egyenként 6,5 méter hosszú gerendát is feltártak.

A lelőhelyen ma is látható a 4 kilométeres gát, az Albarradon de Ecatepec, amelyet 1605-ben építettek. A régióban gyakoriak voltak az áradások, az építmény pedig a mai Mexikóvárost is védte egészen az 1629-es nagy áradásig. Ezt követően a gát nagy részét elbontották.

Chávez szerint az építményt Jeronimo de Aguilar és Juan de Torquemada vezetése alatt készítette mintegy háromezer őslakos. Úgy tűnik, az építők saját stílusukat is becsempészték a gátba.

Az építmény helyreállítása 2004-ben kezdődött meg, a munkálatok során pedig új részleteket is azonosítottak. A szakértők szerint hetek kérdése, hogy ismét megnyissák a közönség előtt az Albarradon de Ecatepect.