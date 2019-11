Gondolatok egy kiállítás apropóján

A 2019-es nyertes képekről már hírt adott az ng.hu, most pedig a kiállítás alapján megosztok néhány gondolatot, a fotókról, az idei természetfotós trendekről.

Ifjú tehetség

Talán sokan emlékeznek rá, amikor Máté Bence 2000-ben berobbant a magyar természetfotós világba. Egymás után öt alkalommal elnyerte a magyar Év Ifjú Természetfotósa címet, 2002-től kezdve pedig komoly nemzetközi díjakat is elhozott. A most 15 éves Koncz-Bisztricz Tamás nevét fél évvel ezelőtt még nem nagyon ismerte a fotós szakma. Viszont ideje megtanulnunk, mivel sejtésem szerint még hallani fogunk róla. Tamás ugyanis az utóbbi hónapokban sorra nyerte a nemzetközi díjakat (kora miatt főként az ifjúsági kategóriákban):

– BBC Wildlife Photographer (BBC Vadon Fényképezés, brit pályázat)

– Bird Photographer of the Year (Az Év Madárfotósa)

– Milvus Photocontest (román szervezésű fotós verseny)

– Golden Turtle (Arany Teknős, orosz).

Koncz-Bisztricz Tamás november 5-én a hazai pályázat eredményhirdetésén is meglepetést keltett, hiszen az ifjúsági kategóriában az 1., a 2. és a 3. díjat is az ő képe szerezte meg. Ennek nyomán nyerte el most az Év Ifjú Természetfotósa megtisztelő címet. Reméljük, a jövőben is megmarad Tamás lendülete!

Ormányok a lenyugvó nap utolsó sugaraiban

Máté Bence folyamatosan kísérletezik, új módszereket talál fel, bütyköl és lest épít. A történet a detektívüveges lesek feltalálásával indult és a bérelhető lesek építésével folytatódott.

A legfrissebb alkotói korszakának talán azt a nevet lehetne: „karizmatikus állatok sziluettje a naplemente fényében”. Néhány hónappal ezelőtt már láthattunk egy jó nagy adagot ezen képekből a budapesti Bazilikánál, illetve más hazai városokban is Bence rendhagyó kiállításán. A mostani kiállításon az elefántos kép volt a kedvencem.

Ormányok Forrás: Máté Bence

Az Év Természetfotósa

Az Év Természetfotósa díjat idén Daróczi Csaba nyerte el. Tanárként dolgozik, és évek óta foglalkozik fotózással. A természetfotózás minden területén aktív, hiszen nyulakat, virágokat, tájakat is láthattunk tőle a megnyitón, és most úgy tűnik, a drónozásra is kedvet kapott, több magasból készült képe is látható a tárlaton.

Reggeli szieszta Forrás: Daróczi Csaba

Technikai trendek

Nagyon hasznos a tárlaton és a fotóalbumban is, hogy minden képnél el lehet olvasni röviden – magyarul és angolul is –, hogyan készült az adott felvétel. Megismerjük a használt technikát, illetve a beállítások is szerepelnek a fotó mellett. A fotóalbumot átlapozva készítettem egy kis statisztikát a képekhez használt fényképezőgépek megoszlásáról.

2019-ben először taroltak a drónos fotók – a kiállított képek 12 százaléka ilyen technikával készült. Ez elsőre nem tűnik nagy szánnak, de például a „Tájak” kategóriában hét fotóból négyet drónnal „lőttek”. Kezdenek beszivárogni a kiállítási anyagba a tükör nélküli, kisebb méretű MILC gépekkel készült fotók is: a fotóalbumot végig lapozva 5 ilyen képet találtam. Kíváncsian várom, hogy az elit fotókiállításokon mikor jelennek meg a mobillal készült képek.

Szintén érdekes megfigyelés, hogy sok kép mellett csúcskategóriás, több millió forintot érő felszerelés leírása szerepel, míg néhol belépő szintű tükörreflexes gépet találunk kit objektívvel. Az utóbbi szettet mintegy 200 000 Ft-ért lehet megvásárolni. Igen, a természetfotózás technikai sport, de a vékonyabb pénztárcájú fotósok is készíthetnek díjazott képet.

A „Madarak viselkedése” kategóriában, úgy tűnik a csúcsgépek és -objektívek segítségével lehet érvényesülni. A közeli akciófelvételeket nagy nagyítású optikával és gyors fényképezőgéppel lehet megvalósítani. A magas ISO érzékenység is előnyt jelent ilyenkor, hiszen így lehet a másodperc ezredrésze alatt készült képeken „befagyasztani” az adott történést. Jó példa erre Kovács Norbert felvétele. Jó alaposan belenagyított az elé táruló látványba, és egy nagyon hamar elillanó pillanatot örökített meg:

A Lendület című fotó látható az Alexandra Kiadó gondozásában megjelent, Az év természetfotói – Magyarország 2019 könyv borítóján. Forrás: Kovács Norbert

A természetfotózás egy gyönyörű, bár idő- és költségigényes elfoglaltság, ennek ellenére, a mostani pályázaton induló 196 szerző túlnyomó többsége főállása mellett, szabadidejében műveli a fotózást.

Daróczi Csaba (balra) pályatársának, Kis Szilveszternek dedikálja a pályázat képeiből kiadott albumot. Forrás: Bajomi Bálint.

Diaporáma vetítés a Magyar Természettudományi Múzeum kupolatermében. Forrás: Bajomi Bálint

A kiállítás 2019. december 31-ig tekinthető meg a budapesti Magyar Természettudományi Múzeumban. A képeket bemutató albumot az Alexandra Kiadó jelentette meg.

Írta: Bajomi Bálint – bajomi.eu