A jókai malom

Amennyire tudható, Jókát először 1197-ben említik írásban, Ilka formában. A község elnevezéséről egy ősi monda is árulkodik, mely Jóka internetes oldalán is olvasható. „A falu legősibb mondája IV. Béla korát idézi meg. Állítólag a tatárjárás idején a parasztgúnyában a menekülő királyt itt menekítette át ladikján egy Ilka nevű révész. Az ajándékba kapott pénzen építette a mesés Ilka várat, amelyet később gonosz urával együtt maga alá temette a föld.”

Jókai malom Forrás: Csibrányi Zoltán

Valaha nagy jelentősége volt a környéken a vadászatnak és érthető módon a halászatnak. A többségében napjainkban is magyar anyalevűek lakta község 1960-ban keletkezett két falu, Jóka és Újhelyjóka összevonásával, és hozzájuk tartozik hat puszta és zátony. A települést a 19. században kétszer is megtizedelte a kolera. Római katolikus, református és evangélikus temploma is van. Található itt továbbá két kisebb kastély. És persze az 1906-os építésű malom, amit ha egyszer megtekint az ideutazó, sosem felejti el. Volt idő, amikor hét malom is volt Jókán, mára ez az egy maradt meg.

Nem sokkal azelőtt, hogy elérnénk a község lakott-beépített területét, egy jobbra tartó letérőt kell keresni, ahonnan az ott kihelyezett tábla szerint 1 kilométerre (a valóságban még plusz pár száz méterrel messzebb) található meg, a környéken több mint húsz kilométeren át kanyargó, festői Kis-Duna partján álló malom. Pár lépésre tőle ingyenesen lehet parkolni.

A malom alulcsapós lapátos vízikereke. Forrás: Csibrányi Zoltán

Az 1983-tól technikatörténeti műemléknek minősülő malom eredetileg hajómalom volt. Ám miután az ilyen építmények a gondmentes hajózás kárára voltak, a 19–20. század fordulóján átalakították oszlopossá, azóta áll ötvennégy cölöpön.

Eredetileg egyszintes volt, ma van egy második szint és egy további, amelyik igazából csak fél szintnek mondható. Jóka honlapján olvasható, hogy a rossz állapota miatt korábban szétszedett malomnak az 1992 telétől másfél éven át tartó felújítása a Jóka Községi Önkormányzat érdeme. A malomépület külső falán levő fémtábla szerint fenntartója a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat. Belül a falakon aprólékos részletességgel olvasható a malom története szlovákul, magyarul és angolul. Ezen túlmenően ki van állítva a malom kézzel írott műszaki leírása. A korábbi évekről több fekete-fehér fénykép tanúskodik, így például az 1974-es, Ján Hanušin készítette fényképen még látható egymás mellett a molnárház és a malom épülete. A belső berendezések, gépek (mindegyiken rajta a megnevezése három nyelven) az aprólékos gondossággal kidolgozott mivoltukban ámulatba ejtenek mindenkit, azokat a fiatalokat meg aztán különösen, akik ma jobbára csak annyit tudnak a lisztekről, hogy azok a boltok polcairól megvásárolhatók. A látogatók kedvéért be is indítják a malomkereket.

A malomban kiállított szerszámok egy része. Forrás: Csibrányi Zoltán

Fával megrakott szán Forrás: Csibrányi Zoltán

Közvetlenül a malom mellett, kifogástalan elrendezésű környezetben, egy szabadtéri múzeum is megtekinthető (a kettő együtt csekély belépő áráért; és néhány euróért különféle emléktárgyak is vásárolhatók). Itt olyan tárgyakat, eszközöket lehet látni, amelyeket valaha a községben használtak a mezőgazdasági munkák során. Példák a kiállítottak közül: eketaliga, méhkas, morzsoló (a mezőgazdasági gépek gyártásával foglalkozó Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttleworth Budapest-Kispest gyártmánya), szénahúzó, répavágó, nádvágó, lenprés, szán, szekér, teknő, tiló (kender és len törésére használt eszköz), cséza (4 kerekű lovaskocsi).

El kell mondani, hogy a malom és a szabadtéri múzeum, a legutóbbi felújítási munkák után, 2019 tavasza óta látogatható újra.

Nem mintha a malom és a szabadtéri múzeum kínálta látvány nem nyújtana eleget, de ezek mellett megéri a környéken is sétálgatni. A természeti táj szépsége magával ragadó. Végül pedig, ráadásként, közvetlenül a malom és a szabadtéri skanzen mellett csobbanhatunk is egyet a Kis-Dunában, már persze ha jó időben érkezünk (mi történetesen nyáron jártunk a helyszínen), ha pedig megéhezünk, meleg ételek is várnak az ugyanitt álló étteremben.