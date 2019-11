10 érv, hogy miért nem hiányozhat Bükfürdő a téli bakancslistánkról

Bükfürdő igazi gyöngyszem a Slow travel kedvelők körében. Nyugat-Dunántúl egyik legsokoldalúbb fürdővárosa minden évszakban vonzó úti cél. Hogy miért? Erre tíz érvünk is van:

1. Harapható friss levegő – Az Alpok közelsége garancia arra, hogy sejtszinten töltődjünk friss éltető levegővel.

2. Páratlan gyógyvíz – Bükfürdő csodálatos gyógyvize nem véletlenül az egyik legnépszerűbb egész Európában, rendkívül magas ásványianyag-tartalma, selymes lágysága még a legzordabb napokban is átmelegíti és revitalizálja az egész testet.

3. Széles körű wellness szolgáltatások – Mi tenné teljessé a pihenést a hidegebb napokon, mint egy vérpezsdítő szaunaszeánsz vagy egy lazító kényeztető masszázs. Bükön mind a szállodák, mind a fürdő wellness kínálatában találunk kedvünkre valót.

4. Gyógyító kezek – számos jól képzett egészségügyi szakember segíti az ideérkezőket abban, hogy akár egy több napos vagy hetes kúrával hatékony megoldást jelentsen az ízületi problémákra, sportsérülésekre.

5. Folyamatosan fejlődő fürdő – A Bükfürdő Thermal & SPA a térség egyik legkomplexebb és legnagyobb szolgáltatási körrel rendelkező gyógy- és élményfürdője. Újdonság, hogy ősztől már osteoporosis kúrával is várják gyógyulni vágyó vendégeiket az újonnan átadott medical

wellness centrumban.

6. Szálláshelyek minden igényre – utazzunk gyermekkel, vagy egyedül. Válasszuk az otthonunkhoz hasonló kényelmes apartmant vagy teljes ellátást kínáló szállodát, Bükön gazdag a kínálat.

7. Minősített Nordic Walking útvonalak – a városban két nordic walking pályát is végigjárhatunk, békés, autózajtól mentes környezetben.

8. Helyi ízek, kiváló gasztronómiai kínálat – ahol jól lakik a lélek ott jól lakik a test is. Bükfürdő vendégcsalogató kínálatából a gasztronómia sem hiányozhat. Külön érdekesség, hogy mind a szállodai, mind az éttermi kínálatban helyi termelőktől származó alapanyagokkal

is találkozhatunk.

9. Színes kulturális és téli programkínálat – a város sikeres Kultúrwellness programsorozata az egész évet végigkíséri. Az advent időszakában hétvégenként gyertyagyújtással és koncertekkel készülnek a város lakói.

10. Kirándulás csodálatos Ausztriai kisvárosokba – a határ közelsége lehetőséget teremt, hogy az ottlétünk alatt átruccanjunk Ausztriába. Karácsony környékén minden kisváros csodálatos díszbe öltözik.

