Oroszlánok múmiái kerültek elő Egyiptomban

Mosztafa Vaziri, az egyiptomi Legfelsőbb Régészeti Tanács főtitkára szerint ez az első alkalom, amikor teljes oroszlánmúmiát fedeztek fel Egyiptom területén – írja a Live Science. Bár a leletek vizsgálata még nem zárult le, jelenleg úgy tűnik, hogy az állatok kölykök voltak.

Az oroszlánok mellett három egyéb nagymacskamúmiáit és 20 kisebb macska maradványait is feltárták. A nyughelyben több macskaszobrot is azonosítottak, ezek kőből, fából és fémből készültek, és sokat megfestettek, illetve arannyal vontak be.

A régészek Neith ébenfa szobrát is megtalálták. Neith Szaisz város istennője volt, a település a 26. dinasztia alatt volt Egyiptom központja. Ez alapján a szakértők úgy vélik, hogy a sír megközelítőleg 2600 éves. Végezetül egy meglehetősen nagy, 30 centiméter átmérőjű szkarabeusz is előkerült.

Szakkarában korábban számos macskamúmiát és macskaszobrot fedeztek fel, sőt részleges oroszláncsontvázak is előkerültek. A helyi nekropoliszban ugyanakkor egyéb állatokat, például madarakat is eltemettek.