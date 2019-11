Azerbajdzsán vad hegyei között

A legtöbb útikönyvben még csak nem is szerepel a neve, hiszen az ország más népszerű, vidéki pontjaival ellentétben nem része az UNESCO világörökségi helyszíneinek. A festői szépségű hegyek között fekvő faluban azonban igazi kincseket talál az elszánt utazó.

Forrás: Szombati Orsolya

Nagyon sokáig semmit nem lehetett hallani a faluról; kiépített utak hiányában a téli időszakban teljesen megközelíthetetlen volt Xinaliq. Nyáron is csak néhány vállalkozó szellemű ember ment át az 50 kilométerre fekvő Quba olyan alapvető élelmiszerekért, mint a tea vagy cukor, amit a helyiek saját maguk nem tudtak megtermelni. A nehézségek ellenére az élet mégis utat tört magának itt a Kaukázusban, 2350 méteren. Régészeti leletek bizonyítják, hogy Xinaliqban már 5000 éve laknak emberek, ezzel Európa egyik legősibb települései közé tartozik. Miután beköszöntött a második olajvirágzás Azerbajdzsán életében, az elnök Ilham Aliyev modernizációs terveinek keretében aszfaltút épült a magas hegyek közé: Xinaliq megnyílt a kaukázusi hegyekbe látogatók számára is.

A faluba egy út vezet Qubából, amelyet sofőrünk magabiztosan tesz meg alig 2 óra alatt. Az autó ablakából elsuhanó hegyek és völgyek lenyűgöző látványt nyújtanak ősz végén, bár az aranybarna táj már jelzi, hogy hamarosan beköszönt a tél és a kiépített utak ellenére Xinaliq ismét elzáródik a világtól hosszú hónapokra. Megérkezve a 2000 főt számláló faluba egy helyi család otthonába vezet az utunk, ahol az idegenvezetőnk és a házigazda között élénk beszélgetés alakul ki egy számomra teljesen ismeretlen, xinaliqi (kecs) nyelven, amelyet a világon csak itt használnak és értenek.

Forrás: Szombati Orsolya

Forrás: Szombati Orsolya

Házigazdánk otthona rendkívül egyszerű, ahogy a faluban található többi 300 ház is. A meredek hegyoldalba ékelt házakat a xinaliqiak kötőanyag nélkül, vályogból és a közeli folyóból származó kövek felhasználásával építették. Az épületek között nincsenek kerítések vagy elválasztó udvarok: ami az egyik háznak a teteje, az a felette lévő háznak a terasza. A természetes építőanyagok mellett néhol egy-egy fémlemez is megcsillan, ami már a Qubából érkező modernizáció eredménye. Ám nemcsak az épületek külseje egyforma, belsejük is hasonló elrendezést mutat. Az egy szoba-konyha-étkezőből álló házakban nincs gáz, ahogy fürdőszoba és WC sem. Tisztálkodásra az udvarban kialakított kézmosó és illemhely szolgál.

Forrás: Szombati Orsolya

Nem egyszerű itt az élet a kaukázusi hegyek között. Áram ugyan van a házakban, de villanyradiátorok és fűtőtestek nincsenek. A magas hegyekben fák sem nőnek, amelyek tüzelőként szolgálhatnának a hideg időszakban. Xinaliqban, ahogy az ősi időkben, ma is szárított tehéntrágyát használnak fűtőanyagként, amelyek feltornyozva állnak szerte a település utcáin, felhasználásra várva. A falubeliek mintegy fele a zord tél elől – nem ritka a -30 Celsius-fok sem – inkább leköltözik a nagyobb komfortot nyújtó völgyekbe, mióta megépült az új út.

Forrás: Szombati Orsolya

A nehézségek ellenére az itt lakó emberek rendkívül barátságosak és érdeklődőek. Míg a férfiak általában birkapásztorkodással, és nyáron a turisták lovagoltatásával foglalkoznak, addig a nők a gyapjúból szőtteseket készítenek, illetve a ház körüli teendőkkel foglalkoznak. Megélhetési forrásként ma már többen fogadnak Xinaliqban turistákat vendéglátás céljából, mi is így jutottunk el egy helyi család otthonába ebédre.

Termőtalaj nagyon kis területen van a sziklás hegyekben, csak némi burgonya, árpa és padlizsán terem meg benne, ami az étkezések alapját képezi főtt hússal és házi készítésű sajttal kiegészítve. A teafogyasztásnak fontos hagyománya van a faluban, amelyből mi is részesültünk. Arra azonban ügyeljünk, hogy ne tegyünk automatikusan cukrot a szamovárból felszolgált teába, mert azt már édesen kaptuk.

Xinaliq kevesebb, mint egy óra alatt, biztonságosan és egyedül is bejárható. Sok látnivaló a településen nincs, leszámítva egy piros bádogtetős iskolát, ahol 11. évfolyamig tanulnak a gyerekek, egy múzeumot, illetve egy mecsetet, ami kupola és minaret nélkül külsőre alig különbözik egy lakóháztól.

A múzeum épülete Forrás: Szombati Orsolya A múzeum régészeti leletei Forrás: Szombati Orsolya

A xinaliqi múzeumban több ezer éves régészeti leletek és egy skanzen jelleggel berendezett kiállítóterem várja az érdeklődőket. Forrás: Szombati Orsolya

A vallás fontos szerepet játszik az itt lakók életében. A xinaliqiak az iszlám szunnita irányzata mellett zorosztrizmus hagyományaikat is ápolják, amely a világ legősibb, monoteista vallása. A települést övező hegyeben több tűztemplom, úgynevezett ateshgah áll, amelyekre a hegyekben való túrázás során könnyen rábukkanhatunk. Arra azonban vigyázzunk, merre megyünk, ugyanis a településsel szemben már az orosz határ húzódik, ahol folyamatos katonai jelenlét és ellenőrzés van.

Forrás: Szombati Orsolya Forrás: Szombati Orsolya

Xinaliq kőházai között járva olyan érzése támad az embernek, mintha egy letűnt kor díszletei között sétálna. Itt-ott kiszalad az utcára egy-egy tyúk vagy liba, akiket a hideg elől estére a lakóházak aljába zárnak be. Szégyenlős pillantásokkal asszonyok jelennek meg, akik nejlonszatyorból a saját maguk által kötött gyapjútermékeket próbálják értékesíteni. Kisgyerekek szegődnek az idegenek nyomába, akiknek eszük ágában sincs kéregetni, csupán kíváncsiak, kifélék érkeztek a falujukba. Vagy pedig férfiak beszélgetnek a házak előtt az élet nagy dolgairól, tudomást sem véve a lustán múló időről.

Forrás: Szombati Orsolya

Xinaliqban különleges élmény volt látni és megtapasztalni, hogyan tudott 5000 ezer éven keresztül ennyire elszigetelten fejlődni, de mégis fennmaradni egy népcsoport. Most, hogy kinyílt előttük a világ, vajon mi történik a régi szokásokkal, például azzal, hogy évente egyszer a hajadon vízhordó lányok a folyó partján választanak párt maguknak? Hogyan változtatja meg a modernizáció a Xinaliqban élő emberek életét? A nyitás óta eltelt évtized után ezekre a kérdésekre még nem lehet válaszolni. Számomra ez igazi kérdés, mennyire időtálló az vélekedés a helyiek részéről, ami a falu etnográfiai múzeum falán is díszeleg: „Amint beköszönt a tavasz Xinaliqba, nem cserélném el a falut száz Párizsra, de ezer Londonra sem.”

Írta: Szombati Orsolya – Traveladdict.hu utazó blogger