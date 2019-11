Magyar régészek Egyiptomban

A munkák során egy alkirály sírjára is rábukkantak, akinek korábban még a létezéséről sem tudtak, így az sokat elárul az adott kor politikai rendszeréről.

A magyarok eredményeit 2009-ben mutatta be egy kiállításon az Egyiptomi Múzeum – emlékeztetett, hozzátéve: időszerű lehet egy következő tárlat, a legnagyobb eredmény számukra azonban az lenne, ha a feltárt sírkamrát a nagyközönség is megnézhetné.