Harry herceg esete más, mint VIII. Eduárd botránya

Az Egyesült Királyság trónöröklési rendjében a hatodik helyet elfoglaló Harry herceg megítélése hosszú időn át negatív volt: korábban kannabiszhasználata; egy szerencsétlen, horogkeresztes jelmezválasztása; rasszista kijelentései; illetve a paparazzikkal való rossz viszonya miatt írtak róla a bulvárlapok. 2016 után azonban sok minden változott és ebben nagy szerepe volt későbbi feleségének, Meghan Markle amerikai színésznőnek.

Harry herceg és Megan hercegné 2020 elején jelentették be, hogy magánéletükre koncentrálva visszalépnek uralkodói kötelességeiktől, anyagilag is függetlenné válnak. A parlamentnek még el kell fogadnia egy egyedi törvényt, hogy Harry valóban lemondhasson a trónöröklésről, a döntést II. Erzsébet már jóvá hagyta.

Az uralkodói család életében történt már hasonló eset: 1936-ban VIII. Eduárd mondott le kevesebb mint egy évig tartó uralkodását követően, hogy összeházasodhasson Wallis Simpsonnal. Mindkét ügy komoly aggodalmat váltott ki a Windsor-házban, illetve a sajtó figyelmét is felkeltette. A látszólagos párhuzamok ellenére azonban igen eltérő esetről van szó – olvasható a National Geographic weboldalán.

A király, aki szerelmes lett

Amikor az 1930-as évek elején Eduárd beleszeretett Wallis Simpsonba, sokan úgy vélték, hogy a nő csak egy újabb kaland lesz a herceg életében. Amikor azonban V. György halála után, 1936 januárjában király lett, már egyértelmű volt, hogy komolyak a szándékai. A házasságnak ugyanakkor politikai és személyes akadályai is voltak.

Wallis Simpson és VIII. Eduard Forrás: Hulton Archive/Getty Images

Eduárd az anglikán egyház fejeként nehéz helyzetben találta magát, az egyház ugyanis tiltotta, hogy egy személy újraházasodjon, amíg előző házastársa meg nem halt. Simpson férje ekkor még élt, ráadásul még házasok is voltak – második férjétől csak később, 1937-ben vált el, hogy összeházasodhasson Eduárddal. Az uralkodó viselkedését saját kabinetje is rossz szemmel nézte, és az a pletyka is terjedni kezdett, hogy Simpson a későbbi német külügyminiszterrel, Joachim von Ribbentroppal is viszonyt folytatott.

A válság valójában csak tetézte Eduárd problémáit, aki eleve nem akart uralkodóvá válni. Bár a király tett lépéseket a morganatikus házasságért (uralkodóházak, főnemesi családok férfitagjainak olyan egyházilag érvényes házassága, amelyben a feleség és gyermekei nem részesülnek a férj kivételes jogaiban), ötletét nem támogatták. Eduárd így nem látott más megoldást, minthogy 1936. december 10-én bejelentse lemondását, Simpsonnal pedig Franciaországba költözött.

A döntés nem csak a rokonok és a politikusok felháborodását váltotta ki, a sajtó is gyakran rossz színben tüntette fel Simpsont, sőt magát Eduárdot is.

Harry helyzete egészen más

Ugyan Meghan Markle is amerikai és elvált, Harry helyzete mégis egészen más, mint távoli rokonáé. Bár a herceg maga is az uralkodói család tagja, nem király, és csupán hatodik a trónöröklési sorrendben, ez pedig jelentős eltérést jelent.

A monarhiától való függetlenség ellenére Harryék továbbra is használnák a windsori kastélyhoz tartozó Frogmore Cottage-t, ahol jelenleg II. Erzsébet engedélyével élnek. A pár csak időnként tartózkodna az angliai birtokon, hiszen terveik szerint részben Észak-Amerikában, feltételezhetően Kanadában vagy Kaliforniában élnének.

Szintén fontos különbséget jelenthet Eduárd és Harry esete között, hogy míg a király vállalta az önkéntes száműzetést állandó anyagi támogatásért cserébe, addig a herceg és felesége önállóságra törekszik. Harry és Meghan életének anyagi finanszírozása jelenleg brit adóbefizetésekből, illetve Károly cornwalli herceg magánbevételeiből származik.

Egyelőre kérdéses, hogy az anyagi függetlenséget hogyan is fogják megvalósítani, ahogy az is, hogy lemondásuk valóban végleges lesz-e. A hercegi pár függetlenségéről beszámoló uralkodói nyilatkozatban II. Erzsébet szóhasználata árulkodó: egyszerűen Harryként és Meghanként hivatkozott a fiatalokra, a hercegi rang nem került elő a szövegben. Robert Lacey uralkodói történész szerint ez a legszemélyesebb nyilatkozat, melyet a királyi család valaha kiadott.