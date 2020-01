Turistaszámlálás lesz a velencei karneválon

Összesen 34 videokamerát helyeznek ki, melyeket 2020. február 8-án és 9-én tesztelnek. „Így pontosan meg tudjuk állapítani, hol alakult ki akkora tömeg, ami már veszélyes lehet” – írta a városvezetés.

A Szent Márk térre való bejutást is szabályozni fogják. A velencei karnevál minden év februárjában színpaddá változtatja az utcákat, koncertek, tánc, kiállítások, filmek és előadások szórakoztatják a látogatókat.

A városba naponta akár 100 ezren is érkezhetnek, a farsang idején azonban a turisták száma a 130 ezret is eléri. Álarcosbáljaival, gondolás felvonulásával és tűzijátékaival a karnevál Velence legjelentősebb ünnepe.

Az idei karnevál lesz az utolsó, amikor az egy napra érkező turisták ingyen juthatnak be a városközpontba. 2020 júliusától három eurós (1000 forintos) belépődíjat szed a város vezetése, ez csúcsidőben 6-10 euróra is emelkedhet.