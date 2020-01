Római kori rabszolgák temetőjét tárták fel

Egykori rabszolgák nyughelyeire bukkantak a dél-angliai Somerset megyében – írja a Live Science. Steve Membery, a Délnyugati Örökségvédelmi Alapítvány munkatársa szerint ritkán találnak a régióban egyszerre ennyi római kori sírt.

A szakértő hozzátette, a jelek alapján házi szolgákat és mezőgazdasági dolgozókat temettek ide, többségük rabszolga lehetett. A halottak helyiek voltak, akik részben a római temetkezési szokásokat is átvették, a sírmellékek egy része például római hagyományokra utal.

Alacsony státuszuk ellenére egyes személyeket a közösség nagy becsben tarthatott, az egyik elhunyt nő számára még kőből készült, koporsószerű ládát is készítettek. Több csontváz lábánál apró szegeket is találtak, ez arra utal, hogy szöges talpú bőrcsizmákat viselhettek.

A környéken Vespasianus császár korából, tehát az 1. századból származó érmék is előkerültek, illetve vaskori kerek házak és egy római építmény maradványait is azonosították. A villa helyét egyelőre nem sikerült lokalizálni, de a csapat bízik benne, hogy idővel ezt is megtalálják. Membery szerint genetikai vizsgálatra lesz szükség, hogy felmérjék az elhunytak pontos származását.