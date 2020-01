Gyilkosság áldozata lett az előkelő thébai nő

A kutatóknak sikerült kideríteni, hogy miként halt meg egy thébai nő 2600 évvel ezelőtt – számol be a Live Science. Takabuti múmiáját 185 évvel ezelőtt csomagolták ki először, a szakértők az évforduló alkalmából ismertették a legújabb kutatási eredményeket.

A Manchesteri Egyetem csapata szerint a húszas éveiben járó nőt megkéselték. Az elemzés azt is felfedte, hogy két ritka elváltozásban is szenvedett: egy plusz foga és csigolyája is volt.

Takabuti maradványa a napóleoni háborúk utáni múmiakereskedelemmel került Írországba 1834-ben. A koporsó feliratát Edward Hincks egyiptológus fejtette meg, a szövegből a nő neve mellett az is kiderült, hogy Takabuti házas volt, és egy gazdag thébai családból származott.

Greer Ramsey, az Észak-Írországi Múzeumok munkatársa szerint a múmiát régóta tanulmányozzák, de csak az elmúlt években végezték el a röntgen, szénizotópos és CT vizsgálatokat, illetve hajelemzést. A közelmúltban a kutatók még egy CT vizsgálatot és egy genetikai analízist is elvégeztek rajta.

Az adatok alapján Takabuti genetikailag közelebb állt az európaiakhoz, mint a modern egyiptomiakhoz. A CT a vállán, mellkasán és hátán található sérüléseket is kimutatta. A szakértők eddig nem sejtették, hogy a nőnek ilyen erőszakos halála volt.