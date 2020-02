Asztrológus gyógyítók esettanulmányai a középkorból

Anatómiai ismeretek hiányában az orvostudomány még nem állt azon a szinten, hogy igazi ellenfele legyen a kuruzslásnak, a varázserővel bíró asztrológiának. Szerencsére a gyógyítással foglalkozók pontosan dokumentálták a hajdani eseteket, így lehetőség nyílik arra, hogy a 16-17. századi londoniak mindennapjaiba betekinthetünk betegségeiken keresztül is. Lauren Kassell, a Cambridge-i Egyetem Történelem és Filozófia Tanszék tanára és kollégái 80 000 késő középkori esetet tartalmazó gyógyító naplót dolgozott fel és digitalizált az egyetem.

De kik is voltak ezek a szorgosan dokumentálók? A két mágikus gyógyító Simon Forman 1596-tól 1603-ig működő tevékenységét, míg tanítványa, Richard Napier egész pályafutását, azaz 37 évnyi praxisát ismerhetjük meg. A feltárt esetgyűjtemény azért izgalmas fejezet a középkori gyógyítás történetében, mert egyiknek sem volt orvosi végzettsége ehelyett a csillagok állásában és a kozmosz mágikus erejében keresték a gyógyítás módjait.

Simon Forman Forrás: Getty Images

Forman, az Oxfordi Egyetemről kibukott, börtönjárt ember volt, aki 1592-ben csodás módon kikúrálta magát a pestisből. Ez a sikersztori segítette hozzá, hogy gyógyítóként korának szupersztárjává váljon. Képesítés nélkül végzett munkájában akadtak azért versenytársai az Erzsébet-kori Angliában: felcserek, patikusok no és az elit orvosok. Forman a megfelelő kezelési mód megtalálásáért a csillagokhoz fordult. Minden paciensének alaposan megvizsgálta égi jegyét, és természetesen felvette a betegek általános adatait: név, kor, lakóhely, panaszok. A digitalizált feljegyzésekben sok esetben található asztrológia vázlat, rajz. Forman és Napier dokumentációja abban különbözik, hogy míg Forman szigorúan a csillagállásokra hagyatkozik, addig utóda tudományosabb eszközökhöz is nyúlt, és már vizeletmintát is vizsgált a diagnózis felállításakor.

Richard Napier Forrás: Ashmolean Museum/Heritage Images/Getty Images

Forman szövegei archaikus nyelvezetűek, érződik rajtuk, hogy sok kora középkori szöveget olvashatott. Napier jegyzetei nagyon kuszák, nehéz a csúnya kézírásán kiigazodni. A feldogozott anyagban a két asztrológus személyes naplója szintén hozzáférhető, amelyben leírták álmaikat, elmélkedéseiket például a bölcsek kövének előállításáról vagy arról, hogyan lehetne a királynő szoknyáját vízállóvá tenni.

Vajon kik látogathatták a két csodadoktort? A társadalom minden rétegéből találunk példát a klientúrájukban. Sok a visszatérő beteg, akik meg voltak elégedve. A jegyzetek alapján bepillantást nyerhetünk cselédek, udvaroncok, kereskedők, feleségek és szeretők, csalók és felszarvazott férjek életébe. Betegei között volt Shakespeare két gazdasszonya és egy bizonyos Fekete Hölgy (aki meglehet a költő szonettjeinek főszereplője), valamint egy érsek és Buckingham herceg bolond testvére is. Valószínűsíthető, hogy az orvos-páciens bizalmi viszonyra ők is alapoztak, pácienseik – többségben nők – megnyíltak előttük problémáikkal, ezért részletgazdagok az esetleírások. Fény derül bántalmazó férjekre, és olyan asszonyra, akinek legnagyobb problémája, hogy ura nőktől vágyik ostorozásra. Sok kliens szerencsétlen megbetegedés esetén vagy az állatállomány elhullásakor boszorkányságra gyanakodott.

A csillagállásokat megvizsgálva a gyógyítók vércsapoláson kívül erősítő főzeteket és tisztítókúrákat írtak elő. Büdös és taszító gyógymódokat is tartalmaz a könyv, mint galamb lábából készült kotyvalék, vagy egy másik javallat szerint halott ember kezének megérintése jobbulást hozhat. Napier használt piócát, alkalmanként pedig az angyalok véleményét is kikérte. Az önkárosító, gyilkos gondolatokat démoni jelenlétnek tulajdonították, amelyre ráolvasásokat, pecséteket vagy szent amuletteket árusítottak. Formant többször üldözték kuruzslásért, megbírságolták, de az üzlete csak tovább virágzott, köszönhette ezt pontos megérzéseinek, önreklámjának és az égi elemek mágikus hatásának. Szerényen Lambeth (londoni városrész) mágusának tartotta magát.

Aki kedvet kapott elmerülni a késő középkor világában és betekintést nyerni a kor embereinek egészségügyi, de még inkább a mágiát segítségül hívó problémamegoldásaiba, megteheti online, hisz a leletanyagot a Cambridge-i Egyetem elszánt és kitartó csapata digitalizálta. Megfejtették a különböző szlengek, és az ákombákom betűk rejtélyét és az asztrológus gyógyítók összevissza jegyzeteit. Kassel csapatának köszönhetően, ma mind rendezett formában felelhető a Casebooks Digital Edition honlapján.

Írta: Ádám Eszter