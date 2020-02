Ókori szarkofágokat nyitottak fel a kutatók

Peter Der Manuelian, a Harvard Egyetem munkatársa kollégáival együtt 2020 januárjában nyitották fel azt a szarkofágot, amelyben Anhefenhonszu, Ámon-Ré templomának kapuőre nyugodott – írja a Phys.org. A szakértők egy nagyszabású projekt keretében készítettek felvételeket a koporsóról, eddig ugyanis modern dokumentáció nem született róla.

A szarkofágból 100 éve távolították el Anhefenhonszu testét, ekkor került Cambridge-be. A kutatók az előkelő pap koporsója mellett két másik szarkofágot is megvizsgáltak, a három lelet az időszámítás előtti 10-8. századból származik. A koporsókat évtizedek óta nem nyitották fel, a kutatóknak így óvatosan kellett eljárniuk.

Anhefenhonszu szarkofágjában a sötét, egyenetlen borítás alatt egy sárga, narancssárga és kék festékkel kialakított alakot, illetve hieroglifákat fedeztek fel. A szöveg Ré- Horakti napistenre utal.

A programhoz más intézmények szakértői és hallgatók is csatlakoztak. A fotók mellett 3D képek is készültek, a szarkofágokból mintákat gyűjtöttek be, tanulmányozták az ábráikat, és restaurálást is végeztek rajtuk.

Az elmúlt öt évben a Harvard Egyetem technológiai eszköztára rengeteget fejlődött, ami egészen új lehetőségeket teremt. Az intézmény ezt többek közt arra használja fel, hogy digitalizálja a gyűjteményéhez tartozó tárgyakat, így azok bárki számára hozzáférhetővé válnak.