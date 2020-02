Vadállatoknak nincs helyük a Los Angeles-i partikon!

A Los Angeles-i képviselők 2020. február 18-án elfogadták a törvényt, amely betiltja a vadállatok szórakoztató célú felhasználását. David Ryu Los Angeles-i képviselő, a rendelkezés egyik támogatója elmondta, hogy négy éve szembesült a problémával, amikor saját szemével látta, hogy egy zsiráfkölyköt és egy elefántot visznek egy hollywoodi partira. Mint hangsúlyozta, az egzotikus állatok szórakoztatásra való felhasználása elfogadhatatlan, és ezért véget kell vetni ennek a gyakorlatnak.

Mivel ez a város értékrendjével sem összeegyeztethető, a képviselők titkos szavazással a tiltás mellett döntöttek.

A rendelkezést még a polgármesternek is el kell fogadnia.

Ha életbe lép, nem lehet többé partikon vagy más élő szórakoztató rendezvényen vadállatokat és egzotikus állatokat felvonultatni. Egyúttal a vad- és egzotikus állatokon való szórakoztató célú lovaglást is megtiltották.

A törvényt számos állatvédő szervezet, köztük a PETA és a szórakoztatóiparban alkalmazott, kiöregedett állatok mentésével és elhelyezésével foglalkozó PAWS is támogatta.