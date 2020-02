Ókori társasjáték árulkodik az egyiptomiak hiedelemvilágáról

A kutatók arra jutottak, hogy az elemzett játék az időszámítás előtti 15. században élt fáraó, Hatsepszut uralkodása előtt készült– számol be a Live Science. Ez fordulópont lehetett a játék történetében, mielőtt egyszerű társasból szimbolikus jelentőségű tárggyá alakult volna.

A szenetet nagyjából 5 ezer kezdték játszani Egyiptomban. A stratégiai játék pontos szabályai nem maradtak fenn, de több rekonstrukciójuk is ismert. Az Újbirodalom korára, amely nagyjából időszámítás előtt 1550-ben kezdődött, a játék vallási szimbólummá vált, és még a Halottak könyvében is feltűnik.

Walter Crist, a holland Maastrichti Egyetem antropológusa szerint különösen alakult a játék története. Az időszámítás előtti 27-22. században például több sír falán is fennmaradt szenetábrázolás, tárgyi formában viszont egy sem került elő. A szakértők azért vizsgáltak most meg egy szenetet, hogy megértsék, mi is történt a játékkal a Közép- és Újbirodalom közötti periódusban.

A leletet 1947-ben vették meg egy brit műgyűjtőtől, dokumentumok hiányában régészeti kontextusa nem ismert, szénizotópos elemzés alá sosem vetették. Cristék ezért stílusa alapján következtettek a korára, és arra jutottak, hogy díszítése középbirodalmi jellegzetességű, ugyanakkor az Újbirodalmat idézi. Úgy tűnik, a vizsgált szenet átmenet volt a korai társasjáték és a későbbi vallási tárgy között.