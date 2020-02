Eltemették Petykót, a telet jelképező bábut

Ebben a különös csoportban a férfiak nőnek öltöztek, a nők pedig bajszot viseltek, úgy hozták drága halottjukat, a Petykónak becézett, koporsóba fektetett telet.

A tél eltemetése minden európai nép hagyományában ismert. A faluból történő kiűzés, kihajtás gondolata egyformán kapcsolódhat élő emberhez, szalmából, rongyból készített bábuhoz és egyéb, a telet, a hideget, a fagyot megszemélyesítő tárgyhoz. Forrás: Balogh Boglárka

A telet temető gyászmenet Forrás: Balogh Boglárka

A vízkereszttől húshagyókeddig tartó időszakot évszázadok óta télbúcsúztató, tavaszköszöntő, jelmezes, táncos mulatságként tartjuk számon hazánkban és az öreg kontinensen. Gazdag tradíciókra épül a három folyó találkozásánál fekvő, 600 lelket számláló szatmári falu, Panyola alakoskodó népszokása is.

A farsangi maszkosok legszórakoztatóbb alakjai az ún. zsánerfigurák: a lyukas bödönt áruló cigányasszony, a koldus, a huszár, a kereskedő, vagy épp a kovácsmesterséget űzők. Alakítóik improvizálják szövegeiket, azok tartalma mindig az adott helyzetnek és a kiszemelt személynek szól, úgy, hogy a figura jellegzetességei azért megmaradjanak. Forrás: Balogh Boglárka

A szatmári farsangoláskor rendkívül kedveltek voltak az állatot megjelenítő alakok. A gyakoriságot és a jelentőséget tekintve legfontosabbnak a ló-, a kecske-, a medve- és a gólyamaszk minősült. Forrás: Balogh Boglárka

A szilvapálinkájáról, vendégszeretetéről, ízletes aszalványairól híres település régi hagyományát a helyiek Muhari Zoltán polgármester vezetésével elevenítették fel, aki egy véletlen folytán érkezett a Jászságból a faluba, hogy vegyen egy darab földet, és aztán itt eresszen gyökeret. Ahogy nevetve mondja, megrészegítette a Szamos, a jó levegő, no meg a szatmári nép kedvessége, nem is vágyott vissza a Jászságba. Miközben a falu történetét tanulmányozta, rábukkant Kiss Károly, 1965 februárjában készített dokumentumfilmjére, amely az országban még fellelhető különleges néphagyományokat, köztük a panyolai szamosháti farsangot örökítette meg. A filmkészítésen jelen volt az akkor még csak 33 éves debreceni néprajzkutató, dr. Ujváry Zoltán is, aki kötetbe gyűjtötte a közösségi élet legfontosabb téli helyszínének a jeleneteit.

„A szamosháti falvakban még az ötvenes években is élénken élt a fonóba járás hagyománya, ami a női társasmunka legfontosabb helyszíne volt. Ilyenkor ősztől egészen a farsang végéig azért jöttek össze az asszonyok és fiatal lányok, hogy az abban az évben termelt kendert feldolgozzák” – magyarázza Muhari Zoltán. „Farsang idején történt, hogy a szorgos munka közben a nők szórakoztatására jelmezbe öltözött férfiak rontottak be a fonókba, akiket a pulyaszedő, a cigányasszony és a termékenységvarázsló eljárásokat idéző alakoskodók, a gólya és a kecske követtek. De nem hiányozhatott a mulatságból a dramatikus népi játékok főszereplője, a medvetáncoltató és a szalmamedve se. A maszkosok mindig váratlanul érkeztek, a fonóházban serénykedők előtt titok volt az időpont, de mindenki izgatottan várta, hogy mikor toppan be a díszes sereg, milyen játék következik, milyen tréfa vár az adott évben rájuk. A szamosháti farsang 26 szatmári faluban, leginkább a Szamos völgyében volt jellemző, ám az évtizedek folyamán a fonók, amelyek a különböző játékoknak helyet biztosítottak, lassan a farsangi szokásokkal együtt a múlt homályába vesztek. Így a betyár-, halottas-, gólya-, medve-, kecske jeleneteket hosszú évtizedeken keresztül csupán az egyetemi jegyzetek és a néprajzosok őrizték.”

A hagyományról tanúskodik egy korábbi, a Magyar Néprajzi Múzeum 1955-ben készült filmje is, rendezője: Raffay Anna, operatőre pedig Szőts István volt.

Mikor Muhari Zoltán Panyola polgármestere lett, eltökélte, hogy az alakoskodó népszokást, a különös téltemetést, a falu apraját-nagyját bevonva fogja feleleveníteni, hisz a „nemtudom” szilvából készült nemes pálinka, meg az üstben főzött kesernyés szatmári lekvár mellett ez is kincsszámba megy.

Az elhatározás hamarosan tetté lett, ráadásul a környező települések is csatlakoztak a lelkes felvonuláshoz és az azt követő mulatsághoz, mert az állatmaszkos játékok Fehérgyarmaton, Nagyecseden, Szamosszegen, Szamossályin és Rozsályon is tovább éltek.

Így történt, hogy 2020-ban már 7. alkalommal rendezték meg a hagyományőrző farsangot és téltemetést, amit a megyeszékhelyen, Nyíregyházán is bemutatott a panyolai Szamosparti Nyugdíjas Klub, és azok a fiatalok, akik a népi játékokat még a szüleiktől tanulták el.

A pulyaszedő polgármester most jól viselkedő gyerekekkel találkozott. Forrás: Balogh Boglárka

„A helyiek gyerekekkel jönnek a farsangra – ez nagyon fontos, mert így a kicsik élményszerűen találkoznak a falu múltjával, később pedig ők válnak azokká, akik a hagyományokat ápolják, és lesz mit továbbadniuk a következő nemzedéknek” – magyarázza a polgármester, majd megigazítja kócbajuszát, a fejébe vágott kalapot, a hátára veti zsákját, amiben egy bábu ül, és elindul, hogy felelevenítse a rettegett pulyaszedő alakját, akivel a rossz gyerekeket rémisztgették egykoron.