Százéves filmen elevenedik meg New York

1911-ben a svéd Svenska Biografteatern dolgozói egy amerikai utazáson vettek részt, és New Yorkba is ellátogattak. A filmvállalat munkatársai kameráikat is elhozták, és megörökítették a nagyvárosi látványt.

A korabeli filmek egyik egyedisége a nagy sebessége volt, a képsorok a normálisnál gyorsabbnak tűntek. 2018 áprilisában Guy Jones youtuber lassította le a rövidfilmet, majd adott hozzá hangot, hogy élethűbbé váljon a rövidfilm.

A héten egy másik felhasználó, Denis Shiryaev a korábbi átdolgozást vette alapul, hogy egy színes, 60 FPS-es, 4K-s videót alkosson. A színezéshez mesterséges intelligenciát, egészen pontosan a nyílt forráskódú DeOldify-t használta, melyet kifejezetten képek és videók retusálására fejlesztettek ki. Shiryaev szerint egyelőre nem biztos a DeOldify eredményeiben, de tesztelni akarta a rendszer képességeit.

A nagyjából nyolc és fél perces videón korábban nem látott módon elevenedik meg a 20. század eleji New York. A felvételen olyan, ma is látható nevezetességek is feltűnnek, mint a Szabadság-szobor vagy a bizonyos szakaszokon a felszínen haladó metró.