A párizsi klímaegyezmény miatt marasztaltak el egy kormányt

2018-ban az Egyesült Királyság kormánya úgy döntött, hogy egy harmadik kifutópályát is érdemes építeni a London-Heathrow Repülőtérnél. A projektnek sok ellenzője volt – többek között Boris Johnnson jelenlegi miniszterelnök is.

A terv bíróságra került, 2019 májusában kezdték el tárgyalni az ügyet, és a költségeket, a levegőminőség romlását, a zajszennyezést és a forgalom növekedését is kifogásolták. A fellebbviteli bíróság 2020. február 27-én hozott döntést, és a kormány nem fog fellebbezni – számol be a The Guardian.

A bíróság az Egyesül Királyság korábbi, éghajlatváltozással kapcsolatos ígéreteire hivatkozva marasztalta el a kormányt. Ez a történelem első esete, amikor egy bíróság a 2015-ös párizsi klímaegyezmény alapján hoz ítéletet egy kormánnyal szemben.

A megállapodás fő célkitűzése az volt, hogy az iparosodás előtti időkhöz képest 2 Celsius-fok alatt tartsák a globális felmelegedést, az egyes országok pedig ennek megfelelően tettek ígéreteket. Az Egyesült Királyság utóbb azt vállalta, hogy 2050-ig megvalósítja a zéró kibocsátást.

A bíróság szerint a kormánynak nem sikerült igazolnia, hogy a projekt megfelel ennek a tervnek. Boris Johnnsonék előtt most két út áll: vagy nem bővítik a repteret, vagy olyan irányelvi dokumentumokat hoznak létre, melyek lehetővé teszik a kifutópálya kialakítását.