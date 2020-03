Ilyen volt egy ókori szarkofág díszítése

© University of Milan

Szakértők egy csoportja a közelmúltban egy díszes szarkofágot azonosított Egyiptomban – számol be a Live Science. A koporsó egy kamrákból álló rendszerben került elő, amely az időszámítás előtti 7. században készülhetett. A lelőhelyhez megközelítőleg 300 sír tartozik.

A Milánói Egyetem csapata most nyilvánosságra hozta a szarkofág egyik díszének digitális rekonstrukcióját. Az ábra jellegzetessége a távol ülő szemek, a kutatók úgy gondolják, hogy amikor a fedél rajta volt a szarkofágon, az állat pofája a múmia arcához igazodott.

Az ókori Egyiptomban a leopárd a határozottság és a hatalom szimbóluma volt. A szakértők szerint a korabeliek úgy vélték, hogy az élőlény megjelenítésével segíthetik a halottat túlvilági útján.

Az asszuáni temető felfedezéséről 2019 áprilisában számoltak be az egyiptomi régészek. A nekropoliszt ezer éven át használhatták a térség lakói. A lelőhelyen a szarkofág mellett múmiák és egyéb leletek, például a mumifikáláshoz használt edények és halotti maszkok is előkerültek. Az egyik kamrában fenyőmagot is találtak, amit minden bizonnyal behoztak a területre, mivel ez nem fordul elő a régióban.