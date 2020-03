Különleges leletekre bukkantak egy középkori pöcegödörben

Forrás: Museum of London Archaeology (MOLA)

Egy 14. századi pöcegödröt azonosítottak Londonban 2019 végén – számol be a Live Science. A Londoni Régészeti Múzeum csapata a lelőhelyen számos értékes tárgyat talált, többek közt egy aranygyűrűt, illetve egy vasból készült sarkantyút. Antonietta Lerz, az intézet munkatársa szerint egy különleges csempét is feltártak, melyen egy mitikus, emberfejű, levél alakú farokban végződő lény látható. A csempe a korabeli Buckinghamshire-ban lévő Penn település manufaktúrájában készült, és igen divatos volt, számos jeles épület padlózatát borították be ilyenekkel.

A különös alakot ábrázoló Penn-típusú csempe, amely a jellemző korabeli divatnak megfelelő volt. A fura alak a csempe bal alsó szélén kezdődik (az emberfej), ívelt teste a csempe közepéig nyúlik, majd a csempe alsó szélénél látható a tölgylevél jellegű farka. Forrás: Museum of London Archaeology

A régészek a Courtauld Galéria pincéjében folytattak ásatást egy átépítést megelőzően. Maga a verem meglehetősen nagy, kb. 20 négyzetméteres, 4 méter mély, és 1 méter vastag mészkő falakkal készült. A mára eltűnt Chester Inn nevű épület egy lehetett az egykor itt álló gazdag házak sorában, Chester, Coventry és Lichfield érseke londoni rezidenciája volt. A nagyméretű emésztőgödröt használhatták mind a Chester Inn lakói, mind pedig az itt megforduló vendégek, az elmúlt évszázadok során azután az egykori emésztőgödröt feltöltöték, átépítették és pinceként funkcionált.

Az előzetes elemzés alapján a pöcegödör legalább egy évszázadig működött, később pedig több téglaréteg is került bele, az utolsó a 18. századból származik. Végül a 19. században egy kisebb latrinát adtak a struktúrához. Mivel a középkori épületekről nem maradt fenn hiteles korabeli ábrázolás, ezért különösen fontos a most feltárt egykori pöcegödör.

Az már csupán külön érdekesség, hogy a Courtauld Galéria átépítése során az illemhelyeket pont az egykori pöcegödör feletti területen fogják kialakítani.

A pöcegödrökben és szemétdombokban gyakran kötnek ki izgalmas hétköznapi tárgyak, éppen ezért sok esetben régészeti szempontból kivételesnek számítanak.