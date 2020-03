Sziklarajzok és kultikus óriásszikla az ausztrál outback vidékén

Az Uluru hatalmas vörös sziklatömbje nem csak Ausztrália egyik ikonikus jelképe, de világörökségi helyszín is, ahova minden évben látogatók százezrei zarándokolnak el.

Az ősi jelek jelentéséről tanulunk. Forrás: Kisgyörgy Éva

A területet 1985. október 26-án adták vissza a helyi őslakosoknak, az anangu népcsoportnak, amely azóta egy megállapodás keretébe visszalízingeli azt az ausztrál nemzeti parkok szervezetének, és működését közösen felügyelik.

Az Uluru sziklán több helyen rajzokat találni melyeket gyerekek oktatására használhattak. Forrás: Kisgyörgy Éva

Az Uluru tömbje még a legrezignáltabb utazónak is nagy élmény. 3,6 kilométer hosszú, 348 méter magas, de egyes teóriák szerint kétharmada a földfelszín alatt van. A sziklatömb körül több sétaútvonal is található, melyek bemutatják a környék növényeit, állatvilágát, valamint betekintést nyújtanak abba, miért is olyan fontos ez a hely az őslakosoknak. Erről az egyszeri látogatónak csak igen keveset lehet megtudni, ugyanis náluk a tudás nem olyan alapjog, mint nálunk. Ahhoz, hogy egy újabb ismeretanyagot átadjanak valakinek az kell, hogy az illető valami hasznosat tegyen a közösségnek – és ez a saját gyerekeikkel is így van, az új ismereteket nekik is ki kell érdemelni. A tudásanyag és a hitvilág ugyanakkor erős és rendíthetetlen. Mint mindenütt a nagyvilágban, itt is jártak misszionáriusok, de teljesen esélytelenek voltak. Az őslakosok elénekelgettek a templomban, de egy szót se hittek el abból, amit a keresztény papok mondtak, hiszen megvolt a saját bevált teremtéstörténetük.

Csak a kijelölt ösvényeken szabad haladni. Forrás: Kisgyörgy Éva

Pontosan 25 évvel azután, hogy az őslakosok visszakapták a földet, ahol az Uluru áll, betiltották annak megmászását. Annak idején azzal a feltétellel adták nekik vissza a területet, hogy továbbra is lehetővé teszik azt, hogy a turisták felkaptathassanak a kőre. Akkor mégis mi történt?

Forrás: Kisgyörgy Éva

Az elmúlt negyed században bár sokaknak egyfajta misszióvá vált, hogy életükben egyszer felmásszanak az Ulurura, egyre többen értették meg, hogy a helyieknek ez mennyire rossz érzés. Elsősorban a hitük miatt, hiszen az ittenieknek ez nagyon szent hely, de részben azért is, mert ha bárki megsérül, számukra ez komoly lelki terhet jelent. Ugyanúgy vannak vele, mintha egy vendég megsérülne a mi kertünkben, és ezt egy kicsit a magunk hibájának éreznénk. És bizony minden évben jó pár turistát kellett innen helikopterrel menteni, mert rosszul mérték fel az erejüket a gyilkos hőségben. Az anangu nép kifejezetten kérte, sőt, a nemzeti park személyzete is azt tanácsolta, ne másszon fel senki, de betiltani nem merték: tartottak a turizmus visszaesésétől. Végül azt célozták meg, hogy ha a látogatók kevesebb, mint 25 százaléka dönt a sziklamászás mellett, akkor végképp betiltják – és a felvilágosultabb, érzékenyebb utazók arányának növekedésével most lett meg ez a határérték.

Szálláslehetőség tábortűzzel Forrás: Kisgyörgy Éva

Igaz, hogy a bejelentés hatásárára hatalmas invázió indult, az éves 300-400 ezres látogatószám 2019-ben már az első félévben megvolt, de az első tapasztalatok azt mutatják, a bezárás nem lesz negatív hatással a turizmusra. Azóta is szépen jönnek a látogatók és a foglalások alapján se látszik visszaesés. Az egykori, lánccal kijelölt ösvény, ahol sokan felmásztak, most már csak egy szürke csík a vöröses sziklán – ahogy a helyiek mondják fájdalmasan: egy seb.

Ha valaki egy kicsit is felelős utazó és nem indul el ész nélkül egy szelfibottal a csúcsra, hanem meghallgat egy anangu idegenvezetőt a szikla jelentőségéről, utána biztos eszébe se jut a mászás. Ez nekik körülbelül olyan, mint egy oltár számunkra, ahol mi se szeretnék, ha végigtrappolnának az idegenek. Egyébként is nagyon érdekes egy ilyen vezetett séta – megtudtam például, hogy ez a sivatagos, szavannás vidék csak számomra kietlen, nekik tele van ehető finomsággal: legyen az hangya vagy kenguru.

Írta és fényképezte: Kisgyörgy Éva – travellina.hu