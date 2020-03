A múzeum gyűjteményébe hamis holt-tengeri tekercsek is kerültek

Bár a holt-tengeri tekercsek többségét Jeruzsálemben őrzik, egyes darabok a műkincspiacon is megtalálhatóak. A szakértők szerint ugyanakkor ezek közül több is hamisítvány lehet, ilyen az a gyűjtemény is, amely 2002-ben bukkant fel a piacon.

Az érintett iratokat az amerikai Museum of the Bible vásárolta fel. Egy 2018-as vizsgálat után az intézmény elismerte, hogy a 16 darabból legalább 5 hamisítvány, egy újabb elemzés viszont most rávilágított, hogy a gyűjtemény egyetlen tekercse sem valódi – számol be a ScienceAlert. Colette Loll, a hamisított műtárgyak vizsgálatával foglalkozó Art Fraud Insights alapítója és igazgatója szerint a Museum of the Bible tekercsei közül egyik sem autentikus.

A szakértő úgy véli, az iratok a 20. században készültek. A dokumentumokat átfogó, több módszer bevonásával zajló analízis alá vetették. Úgy tűnik, a hamisítók részben az eredetihez hasonló korú alapanyagok felhasználásával hozták létre a tekercseket, viszont a felirat jóval fiatalabb.

A szakértők bíznak benne, hogy az esetet bemutató tanulmány a későbbiekben segítheti a kutatók munkáját a hasonló hamisítványok felfedezésében. Bár az eljárás idő- és pénzigényes, igen átfogó képet adott az iratokról.